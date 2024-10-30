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萬聖節2024｜過節氣氛濃厚酒吧業料生意增一成　推主題派對及餐飲半價吸客

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發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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萬聖節前夕，本周一（28日）蘭桂坊人頭湧湧。（蘭桂坊協會提供）

明天是萬聖節，酒吧業界指今年市道暢旺，市民及旅客過節氣氛濃厚，有酒吧推出重溫香港經典遊戲派對及餐飲半價，部分酒吧預訂已爆滿，料整體生意額按年增一成。

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萬聖節將至，預計大批本地及海外遊客出外慶祝，不少商戶把握商機，推出應節活動，其中蘭桂坊協會推出「華燈骰夢主題晚宴」，重溫多款經典香港街頭遊戲，包五道菜晚宴，收費每位980元，於網上訂座並支付按金，即可享85折優惠（兩位起）。另推「細味蘭桂坊」活動，超過20間餐廳酒吧提供最高半價優惠，參加蘭桂坊萬聖節慶祝人士，可以優惠價在米芝蓮星級餐廳享用指定套餐。

蘭桂坊協會總監張素媚指，蘭桂坊自過去的週末已見到不少以萬聖節造型悉心打扮的客人，預早到蘭桂坊慶祝。酒吧、餐廳亦提早推出萬聖節主題餐單、特色飲品和派對，包括邀請人氣DJ、配上限量萬聖節主題雞尾酒等，今年客戶預訂情況理想，部分酒吧萬聖節派對在上周已訂滿，預計生意額較去年萬聖節增長約10%。

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新一份施政報告宣布調低烈酒稅，張素媚表示，因應部分烈酒供應商仍有新酒稅未生效前的存貨，現仍在消化階段，如之後作出價格調整，酒吧亦會作出相應調整，回饋客人。

香港美酒佳餚巡禮上周在中環海濱活動空間舉行，她稱不少市民及旅客在參加活動後到蘭桂坊繼續消遣，當中海外旅客較以往有所增加，估計受相關活動帶動，促進了酒吧生意，希望旅發局日後能多舉辦這類大型活動，促進酒吧和相關業界生意。

香港酒吧業協會主席錢雋永認為，本港慶祝活動較多，加上今年萬聖節正日在周四，未有長周末效應，相信多港人選擇留港消費，預計今年業界生意理想，生意額較去年增加3%至5%。

香港餐飲聯業協會會長黃家和預計，萬聖節本港舉行不同的慶祝活動，市面節日氣氛濃厚，但預計酒吧業受惠最大，只得中環及港島的食肆受惠，業界同時面對深圳同業的競爭，料整體餐飲業生意按年僅得5%的輕微上升。

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