屋邨重建｜彩虹邨分三期清拆重建　首階段涉碧海樓、金碧樓等

▲ 彩虹邨分三期清拆重建。

【彩虹邨 / 公屋 / 重建】有逾60年歷史的彩虹邨將重建，重建方案今日（30日）出爐。據房屋署提交至黃大仙區議會的文件，11楝樓宇建議分三期清拆和重建，第一期料涉碧海樓、金碧樓、丹鳳樓及兩所空置校舍。從第一期彩虹邨住戶入伙至最後一期住戶入伙預計需約15年。

第一期：碧海樓、金碧樓、丹鳳樓、兩所空置校舍

根據房屋署文件，第一期建議清拆的包括碧海、金碧和丹鳳樓及相配套設施，以及兩所空置校舍；住戶將遷至預計於2028至2029年入伙、提供2,450個單位用作首期遷置資源的新美東邨。

碧海樓、金碧樓和空置校舍的用地將整合，以興建足以容納受第二期清拆影響住戶的新住宅樓宇。在清拆現時位處金碧樓的商舖前，署方會確保未清拆住宅樓宇地下的餘下商舖能滿足住戶日常所需。部分丹鳳樓附近土地會騰出，以開展必要的交通改善工程以紓緩擠塞情況。部分碧海樓和金碧樓附近的土地則將騰出以進行彩虹道巴士停泊灣工程。

第一期建築工程將於第一期清拆完成後立即展開，估算完成後可提供約3,200個新公屋單位和相關配套設施，作為第二期的遷置資源，料約於2035年至2036年落成入伙。

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第二期：錦雲樓 、紅萼樓、金漢樓、白雪樓

至於第二期清拆，房屋署建議清拆同樣位處龍翔道旁的錦雲、紅萼、金漢和白雪樓及相關配套設施，以騰出土地擴闊一段龍翔道，及重新配置現於紅萼樓和金漢樓附近的巴士停泊灣；住戶將遷至新彩虹邨第一期。

為確保在邨內營運的關鍵社福服務不受重建影響而中斷，房屋署正與社署研究，將現有服務機構和居民團體原邨重置的可行性。地下設有社福設施的金漢樓，會在重置同類設施完成後，才開始清拆工程。

第二期建築工程將於第二期清拆完成後立即展開，估算完成後可提供約4,100伙和相關配套設施，作為第三期的遷置資源，預計約於2042年至2043年落成入伙。

第三期：翠瓊樓、金華樓、綠晶樓、紫薇樓、多層停車場

而第三期清拆，房屋署初步構思包括餘下的翠瓊、金華、綠晶和紫薇樓及相關配套設施，以及多層停車場；住戶將遷至新彩虹邨第二期。

部分綠晶樓及紫薇樓附近的土地將騰出，以連接太子道東及龍翔道，並為新彩虹邨第三期提供車輛出入口。地下設有社福設施的金華和紫薇樓，將在重置同類設施完成後，才開始清拆工程。

第三期建築工程將會於第三期清拆完成後立即展開，估算完成後可提供約1,900個伙和相關配套設施，預計約於2048年至2049年落成入伙。

擬預留用地重置基華小學

另外，根據最新的彩虹邨重建計劃，政府擬預留用地以重置基華小學，兩所空置小學舊址則會騰出以發展新住宅。至於現時邨內兩所公營中學，即彩虹邨天主 教英文中學和聖公會聖本德中學，均座落於以私人協約方式批出的土地上。教育局會繼續與辦學團體保持溝通，商討兩所公營中學的安排，務求盡量照顧學校需要，同時兼顧彩虹邨整體發展。

可選擇遷往任何地區的合適翻新公屋單位

房屋署在文件表示，除上述遷置安排外，在資源許可情況下，會讓受影響住戶遷往其選擇的任何地區的合適翻新公屋單位；亦會獲發放住戶搬遷津貼。

另受清拆影響的合資格單身人士和二人家庭，可選擇領取單身人士津貼或二人家庭津貼，以代替入住公屋。受影響住戶如有意購買居屋或綠置居單位以代替入住公屋，也可在正式公布清拆安排後及目標清空日期前推出的資助出售房屋銷售計劃中享有優先選樓資格。房屋署亦建議成立駐邨社區服務隊，為受影響住戶提供適切協助。

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