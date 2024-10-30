超市優惠｜惠康一連7日雪糕77折優惠　Haagen-Dazs/雀巢/來發記雪糕雪條$5.4起

▲ 惠康一連7日雪糕77折優惠，Haagen-Dazs、雀巢、來發記雪糕雪條$5.4起。

【惠康優惠/超市優惠/雪糕優惠】又有超抵雪糕優惠！由11月1日起至11月7日，凡於惠康購買任何單件裝雪糕、雪條5件，即享有77折，Haagen-Dazs雪糕批折實平均只需每件$15，即睇優惠詳情！

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超市優惠｜惠康一連7日雪糕77折

惠康推出限時雪糕優惠，由11月1日至7日，一連7日購買各款單件裝雪糕、雪條，滿5件即享77折，其中包括雀巢甜筒、Häagen-Dazs脆皮雪糕批、來發記榴槤蓉等。

超市優惠｜Haagen-Dazs/雀巢/來發記$5.4起

Haagen-Dazs 雪糕批

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雀巢甜筒

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來發記榴槤條/榴槤蓉

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超市優惠｜恒生enJoy卡用戶折上折

另外，11月3日恒生enJoy卡用戶單一簽賬淨值滿$100或以上，即享92折，可與雪糕77折優惠同時使用，折扣無上限。

更多詳情：【惠康網站】

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