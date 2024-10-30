恐龍化石｜「恐龍島」曝光　專家團隊續登島採集化石樣本

▲ 「恐龍島」曝光！

【恐龍化石 / 恐龍島 / 赤洲島】香港首次發現恐龍化石，發展局今（30日）交代相關後續工作，「恐龍島」也因而曝光。

發展局指，古蹟辦聯同中國科學院古脊椎動物與古人類研究所（古脊椎所）的專家團隊，在漁護署協助下，繼續在赤洲島發掘，希望盡快完成採集化石樣本，以深入研究和鑑定。

提到赤洲位於香港東北水域，島上沒有登岸設施和水電供應，需手攜發電機及挖掘工具登島，形容工作殊不容易，感謝專家為建構香港恐龍故事而作出的努力。當局也會聯絡本地專家學者，為日後開展研究、舉辦科普教育活動和展覽提供意見。

恐龍化石｜發展局：文物探知館展覽錄5600人次參觀 料年底前落成工作室及展示室

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

恐龍化石｜辦更多科普教育活動

恐龍化石上周五起在文物探知館展出，發展局指，至今已錄得近5,600人次參觀，當中不少是學生及遊客，古蹟辦和漁護署將繼續舉辦更多科普教育活動，漁護署12月及1月亦有一系列講座，介紹地質、化石及古生物。

立法會旅遊界議員姚柏良關注，若島上有更多新發現，能否發展生態旅遊，如在赤洲成立一個博物館，並用一種團進團出的方式到上島參觀。發展局文物保育專員蔣志豪就指，由於風浪的關係，登島有一定困難，亦未必有合適的展示空間。

恐龍化石｜發展局：文物探知館展覽錄5600人次參觀 料年底前落成工作室及展示室

恐龍化石｜本港首度發現恐龍化石 李家超：考慮開發旅遊景點

恐龍化石｜甯漢豪：專家料赤洲仍有其他化石 冀市民12月可現場觀看清修工作過程

最新影片推介：

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】