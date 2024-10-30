土地房屋｜梁振英以煲糖水為喻再反駁  「經常煲糖水，廚房要儲十斤糖？」

▲ 【土地大辯論】梁振英以煲糖水為喻再反駁：「經常煲糖水，廚房要儲十斤糖？」 (資料圖片)

前特首梁振英早前提出政府大量造地慎防供過於求，特首李家超昨日回應有關說法時指，土地供應主導權一定要在政府手中，否則主導權會落入「利益藩籬的控制」，不符市民和香港利益。

梁振英今日再在社交平台發文，質問如果土地和房屋供應、以及供應前的開發是越多越好，而且不計成本，是不是應該在地圖上再劃多幾個填海區？「如果不是，多幾個和少幾個的根據在那裏？」他指，做計劃的量化估算不一定準確，但供需都必須量化，而且要細化。他以煲糖水為喻：

打個比喻，煲糖水一定要放糖，但糖是不是越多越好？越早買越好？一家人經常煲糖水，廚房要儲十斤糖嗎？這也是量和時間的拿捏問題。

李家超昨日表示，造地和供應是兩回事，政府要盡量發掘財政來源，「有錢可以運用，也可以將多餘的錢放在銀行，不是一定要花光，造地同樣道理」。他強調，當局不斷造地時，會按數據判斷整體房屋需要，有需要時就推出土地，以興建房屋單位讓市民「置業安居」，否則亦可成為土地儲備。

梁振英早前在社交媒體，以「慎防供過求」為題評論香港土地房屋問題，指目前土地及房屋供應確實短缺，但未來供應並非愈多愈好，「矯枉過正的後果會很嚴重」。他又表示，近年，香港地圖被劃了不少新開發區，質疑將來的需求是否有這麼多。

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