港鐵逃票男｜疑內地男港鐵逃票　尾隨出閘港女O嘴驚呆：係咪窮到咁？

▲ 內地男港鐵逃票，尾隨出閘，港女O嘴驚呆：窮到咁。

乘坐港鐵拍卡出閘時，要留意有人緊隨其後逃票。近日，有港女在Threads發文，指在港鐵出閘時，一內地男子未拍卡付車資，緊隨其後逃票出閘，隨後便「大搖大擺離開」，港女震驚表示：窮到咁。

港鐵逃票男｜尾隨女子出閘

據港女發布的文帖描述，一身著粉紅色衫的大陸男子趁其拍卡出港鐵閘門時刻，「個閘未閂嗰陣時癡埋出嚟」，女子發現後「O住嘴」驚訝地看向他，只見逃票男子「唔知噏咗句乜嘢之後大搖大擺咁走咗」，女子不禁發問「幾蚊啫，係咪窮到咁」。

女子補充道，當時看到逃票男子的行為「呆咗」，事後便後悔未將此事反饋給港鐵職員：「唔係嘅話應該可以即刻捉住佢哋罰錢」。

輕鐵女子｜女子中學時輕鐵逃票被罰 再看見查票有陰影



▲ 粉衣男子尾隨女子逃票出地鐵閘門。（取自Threads）

▲ 港鐵閘門示例。（經濟日報資料圖圖片）

▲ 港鐵示例。（經濟日報資料圖片）

▲ 港鐵示例。（經濟日報資料圖片）

港鐵逃票男｜網民：去站內舉報他

圖片發布後引發網民熱議，不少人指責男子的逃票行為，還有人表示也有類似經歷，「牛高馬大幾蚊都冇，行路啦」、「去站內舉報他呀」、「下次勇敢啲，大聲問佢做乜事」、「我喺荃灣西都試過，有個女人痴我入閘」、「可以搵職員查下佢」。

有網民懷疑也許是誤會，「樓主，你又知佢無拍卡？你有後眼睇到？佢跟住你拍卡個閘唔閂個喎」，樓主回應稱「我出咗閘之後feel到佢哋想逃閘，轉身望住佢冇拍卡出嚟」。

港鐵逃票男｜網民懷疑男子身份

但也有人質疑逃票男子身份，「我真係未見過大陸人咩背囊，仲要咩columbia，冇估錯呢種阿叔打扮，真係香港獨有，台灣都會有」。

樓主回應逃票男有大陸口音，但被反駁道「點肯定係大陸人？講普通話都可以係台灣人，因為台灣人都係講普通話，兩種語言係一樣」。

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