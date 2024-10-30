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糖尿病｜港大：患肝腸癌風險隨糖化血紅素遞增　數值大於9%肝癌風險增7成

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 6 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

(左起）港大內分泌學臨床副教授李智豪、港大醫學院內科學系臨床教授司徒偉基、 港大內科臨床副教授張嘉盛張嘉盛。（梁偉榮攝）

香港大學醫學院透過醫管局數據庫，進行長年期全港性研究，發現罹患大腸癌及肝癌風險隨糖化血紅素水平上升遞增。若糖化血紅蛋白大於8.5、以及9，大腸癌風險、以及肝癌風險，分別增加58%至71%。相反如控制血糖得宜，患癌整體風險下降3成。

兩個研究分別於2005-2013、以及2001-2016年進行。05年起展開的大腸癌研究當中，辦識88,468名糖尿病患者，當中1229名患上大腸癌。糖化血紅素蛋白(HbA1c)大於7.5%風險時，患腸癌風險增加3成、當大於8.5%時，風險增加58%。另外，01年至16年研究期間，亦發現肝癌14萬患者當中1099名患者有肝癌，若HbA1c大於8%，風險增加67%，若大於9%，肝癌風險更增加71%。另外亦有若千名糖尿病患者患有肝臟失代償、或者死於肝病。

醫生一般要求糖尿病患者將血糖減低至HbA1C低於7%。研究發現，患者若達到目標，可以減得28%大腸癌風險、以及30%肝癌風險。其他肝臟疾病，例如黃疸病、眼白變黃、以及肝昏迷等有肝臟失代償風險可減少24%、因肝病死亡風險可減少30%。如同時患有乙型肝炎和丙型肝炎，肝癌風險更可減低40%。

本身是廚師的陳先生，過往一直飲食沒有節制，形容自己「不肥亦不食」，體重一度達200磅，但完全沒有糖尿徵狀。他偶然機會發現糖尿指數嚴重超標後，一直於家庭醫生跟進糖尿，不過食藥之餘亦沒有忌口，最終需要注射胰島素。他於一次發燒後，入院發現肝有膿瘡、患有乙肝、腸鏡亦有多粒息肉。陳先生最終於2019年發現肝癌，歷經多次復發，終醒覺需要努力控糖，目前肝癌已經康復，而控制飲食後體重降至130磅、糖化血紅素已大降至6.7%。

港大內科臨床副教授張嘉盛表示，若同時有糖尿病及肝炎、風險可以增加70%以上。港大醫學院內科學系臨床教授司徒偉基表示，篩查大腸癌和肝癌，市民普遍依從程度較低，希望今次研究可讓患者「多一個原因」控糖，參加大便隱血測試、以及乙肝測試。
 

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