親子自助餐｜柏寧酒店推大閘蟹自助餐　每位送2隻大閘蟹+大閘蟹粉花膠羹+蟹粉稻庭烏冬

▲ 柏寧酒店推出大閘蟹自助餐，每位包2隻大閘蟹，並可品嘗大閘蟹粉花膠羹、蟹粉稻庭烏冬等美食。

【自助餐推介/大閘蟹】10至11月是品嚐大閘蟹的最佳時節。柏寧酒店餐廳PLAYT推出「十月邂逅」大閘蟹自助餐，每位可享用2隻清蒸大閘蟹，並品嘗多款大閘蟹美食包括大閘蟹粉花膠羹、蟹粉海皇稻庭烏冬等，即睇詳情！

是次大閘蟹主題自助晚餐由主廚陳建聰師傅主理，陳師傅一向以創意及非凡粵菜烹調技巧見稱，今年精選江蘇大閘蟹，並炮製了多款蟹粉菜式。每位食客除了可享用2隻約重4両的清蒸大閘蟹，更可無限品嘗多種煮法的大閘蟹美宴，包括: 蟹粉燴魚肚、大閘蟹粉花膠羹、蟹粉海皇稻庭烏冬、蟹粉帶子炒鮮奶及蟹粉炒粉皮等。當然更有即開生蠔、龍蝦、雪蟹腳、西班牙烤脆皮乳豬等多國菜式。

最新影片推介：

柏寧酒店大閘蟹自助餐必食菜式推介：

傳統清蒸大閘蟹

主廚嚴選約4兩重的清水大閘蟹。金黃色的蟹黃與蟹膏豐厚多汁，令人回味無窮。菜式以陳年花雕酒清蒸，完美保留鮮美原味，展現大閘蟹的極致風味。

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蟹粉海皇稻庭烏冬

這道菜式色香味俱全，稻庭烏冬麵條薄而幼，口感滑順，掛湯力十足。每根麵條都蘸滿濃郁

的蟹膏，讓蟹油的香氣在舌尖縈繞，保證讓人一試難忘。

大閘蟹粉花膠羹

以酒店自家熬煮的濃湯加入養顏花膠和芳香濃郁的蟹粉炮製而成，滋補矜貴。

PLAYT大閘蟹主題自助晚餐- 「十月邂逅」大閘蟹自助餐

日期：即日至2024年11月10日

時間：18:30-21:30

星期一至星期四：成人$758起、兒童$488起

星期五至星期日及公眾假期：成人$798、兒童HK$528

查詢菜單或訂座：2839 3311 / 柏寧酒店網頁

*大閘蟹主題自助晚餐包括每位2隻約重4両的清蒸大閘蟹 (小童每位1隻)

同場加映：大閘蟹2024｜大閘蟹蒸幾耐？食公定食乸？ 專家教10招揀蟹/煮蟹秘訣/4個部位不宜吃

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