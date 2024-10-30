屋邨重建｜彩虹邨重建後料增1,800伙　議員指不算多盼設大單位改善居民生活

▲ 彩虹邨分三期清拆重建。（朱永倫攝）

彩虹邨目前共有11座、約7,400伙，重建後料提供約9,200伙，即增約1,800個單位。有議員認為所增加的單位數目不算多，但若能提供更多大單位，或更適合未來公屋整體需要。

彩虹邨重建方案料今日（30日）出爐，立法會議員兼房委會資助房屋小組委員會委員梁文廣指，彩虹邨的住宅大廈過去有高度限制，但已現已撤銷，故重建後只增約1,800個單位不算多。

他續指，可提供愈多單位當然愈好，惟能切實改善居民生活更重要，「可能調翻轉多啲大單位，但單位數量唔係增加咁多，可能仲適合未來公屋整體需要。」他相信當局已考慮所有不同方案和情況，如彩虹村佈局、地底設備限制、道路擴闊安排等。

梁文廣又稱，彩虹邨的重建效益不能只看單位數目，因彩虹邨始終已變得老舊，維修和日常管理成本愈來愈高，重建可減輕相關開支，同時能因應居民需要設計大小合適的單位，改善生活質素。

彩虹邨第一期清拆受影響住戶最快2028年遷出，梁文廣認為，即使住戶一起遷至新美東邨，保持原有社區網絡，但彩虹邨始終有較多長者，希望社福機構在遷出、入伙等過程提供協助，讓弱勢羣體更安心接受搬遷，明白可改善環境。

至於部分土地將騰出以開展交通改善工程、擴闊一段龍翔道、重新配置巴士停泊灣等，梁文廣相信對該區交通有大幫助，說龍翔道是一個樽頸位，擠塞問題嚴重，但過去規劃已「梗死」，沒靈活性改變以容納更多車，要待彩虹邨重建或視乎坪石邨未來會否有機會重建才可解決。

他又說，彩虹邨鄰近的巴士站等，都是因應數10年前的情況而設，但目前人口、交通繁忙程度均改變，故現正是改善公共交通和道路設計的好契機。

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記者：梁薾心