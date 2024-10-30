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周末好去處｜Monchhichi西沙GO PARK 50周年活動跑　兼推出獨家限定紀念品

親子好去處

撰文： 周美好

發布時間： 28 分鐘前

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Monchhichi 50 周年Everyone Run為西沙GO PARK新場第一跑，令大家期待，於這條5米闊專門跑道挑戰下自己。 （相片由Everyone Run提供）

Monchhichi自1974年誕生就成功俘虜全球不少粉絲心，為慶祝踏入半世紀，12月Everyone Run將推出品牌第一個卡通跑項目，邀請粉絲一同慶祝。

各組別均設有獎項。（相片由Everyone Run提供）

Monchhichi 50 周年慶祝跑以全新地標西沙GO PARK 為活動場地，為配合運動主題，活動當日Monchhichi將換上運動裝扮。會場將設有多個Monchhichi打卡位，Monchhichi亦會到場跟參加者打打氣。

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EveryOne Run ： 設不同組別

是次活動設有專業跑及 FUN RUN兩大環節： 個人計時跑為1.6及3.2K、800M粉絲輕量跑及800M親子跑共4個項目，適合不同年齡個人、親子，專業跑手參加。特設的兩項Fun Run予個人及親子跑，則為初試路跑的朋友及小朋友參加。 

Monchhichi粉絲最期待的，必定是跑手包裏的限定紀念品。為隆重其事，不同組別的跑手包會有不同紀念品，各具特色。4個組別門票分別是： $358、$388、$458及$898，所有組別的跑步用品包括Tee、冰巾、號碼布，當中附送的限定獎牌及電子證書必定令跑手愛不釋手；獎牌及電子證書都附有官方授權50周年 logo，單是紀念品零售價已達$400以上。

充滿童趣的限定獎牌必定令跑手心心眼。（相片由Everyone Run提供）

獨家主題新品率先預訂 

為慶祝Monchhichi50周年，大會特別推岀一系列獨家主題紀念品，包括首度推出限量300本紀念冊、全球限量200隻50周年珍藏手錶、Monchhichi RUN 迷你獎牌、限量200套 Monchhichi RUN VIP「特典套裝」及多款50周年主題新品。所有「特典套裝」只限網上購買及不會加推，會場不設門票銷售。  

設有親子跑組別，一家大小可一同參與。（相片由Everyone Run提供）

Monchhichi 50周年Everyone Run 
日期： 12月15日（星期日）
地點： 新界西沙海映路9號西沙GO PARK 
時間： 8am至5pm 
賽程： 800米 / 1,600米 / 3,200米 
官方網址現已接受報名，名額4,000人，額滿即止。 

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