星二代名幼︱陳展鵬湊5歲小豬比放學被捕獲 就讀名幼自創Phonics受追捧
撰文： 王明芳
發布時間： 1 小時前
視帝陳展鵬與單文柔（Phoebe）育有愛女「小豬比」陳諾瑤，好爸爸展鵬日前去接女兒放學時被網民野生捕獲，網民詢問視帝可否合照，但展鵬表示要趕住接女，急急腳離去，網民只能拍得他的背影！小豬比就讀的名幼受到很多星爸媽追捧，現時讀K3的她每年學費逾7萬5千。
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陳展鵬自從成家立室後，經常親子出巡，他曾心酸表示慘被「小豬比」拒送返學，當時他寫上：
暑假後開始返學，本應有時間可以接送，但係佢竟然話想自己坐校巴返學！咁放學呢？佢都係話要坐校巴。呢仲（種）心情。。我諗爸爸媽媽應該明白，睇住佢每日成長獨立理應開心嘅。尊重佢⋯..尊重佢嘅意思，決定開車，跟住校巴。
如今獲得女兒批准接送，當然不能有失，果然廿四孝。
而小豬比所讀的幼稚園，是位於九龍塘的國際英文幼稚園（St. Catherine's International Kindergarten，下稱St. Cat）該校可謂「星二代學校」，吸引一眾星爸星媽排隊報讀，包括陳慧琳、蔡少芬、郭可盈、陳浩民和胡杏兒等。
星二代名幼︱自家編製Phonics課程具口碑
早前該校的黃淑恒校長接受TOPick訪問時，提到自家編製的英語拼音（Phonics）教學最有特色。黃校長指Phonics課程由開校至今已超過50年歷史，由學校的英語顧問老師（Literacy and Curriculum Advisor）去設計，且每年都會檢討及修訂，緊貼學生所需。而每班都設有英文老師，在主題教學的過程中，英文老師就會用Phonics教學。黃校長解釋Phonics對幼兒學習英文的重要性：
小朋友學會Phonics後，在閱讀時會嘗試去讀一些字；且Phonics是他們書寫前的初階，他們會透過Phonics去思考生字的串法，縱然未必正確，但他們會勇於嘗試砌字和讀出，提升他們對英文的學習興趣。
為了增加孩子應用英文的機會，學校另設有不同的英語主題活動，例如介紹不同國家的文化和特色，鼓勵小朋友在活動期間用英語對話。中文活動方面還有中華文化周，讓孩子認識中華文化特色，例如服飾、食物、樂器、茶道、書法等，還會邀請家長一起設計攤位，擴闊小朋友的學習經歷。
星二代名幼︱St. Cat的學費
而St. Cat的學費K1(幼兒班) 2024-2025年度學費為港幣$70,433.00，分11期繳交，每月學費為港幣$6,403.00；K2及K3 (低班及高班)︰2024-2025年度學費為港幣$76,615.00，分11期繳交，每月學費為港幣$6,965.00。
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