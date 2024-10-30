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雙11優惠｜Klook雙11優惠最平$11起　自助餐/樂園門票買1送1/送機票【附優惠碼】

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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熱門 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

Klook雙11優惠最平$11起，包括自助餐、樂園門票買一送一。

【雙11優惠】Klook由11月1日起，一連11日推出5大瘋搶優惠，每日發放$11優惠及買一送一抵Deal，包括酒店自助餐、海洋公園門票等等，消費滿指定金額有機會贏取日本機票，付款時使用優惠碼，折扣更高達$1,674，即睇詳情！

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校長專訪｜逾百才華班設資優班發掘學生8大智能　優才校長︰照顧每個孩子獨特性

雙11優惠｜優惠1：優惠碼高達$1,674折扣

平台優惠 (所有Klook用戶適用）

Klook全線活動優惠

- 消費滿$500即享$25折扣 【NOV11JOY25】

- 消費滿$1,200即享$65折扣 【NOV11JOY65】

- 消費滿$2,500即享$150折扣 【NOV11JOY150】

推廣期：2024年11月1日至11日

Klook澳門活動優惠

- 預訂澳門商品滿$1,500即減$200【MACAU200】

- 預訂澳門商品滿$900即減$100【MACAU100】

- 2024年11月1日起，逢續4個每逢星期五，預訂澳門商品滿$1,000減$250

優惠碼：

- 11月1日【MACAU250WOW】

- 11月8日【MACAU250GO】

- 11月15日【MACAU250YA】

- 11月21日【MACAU250FUN】

推廣期：2024年11月1日至30日

＊優惠不適用於香港澳門往來快船、Sim卡及Wifi蛋

滙豐信用卡優惠（於活動網頁領取優惠碼，使用指定信用卡並於付款前選用優惠碼即享優惠）

滙豐信用卡持卡人專享優惠

-優惠1：預訂主題樂園及景點門票，可享半價優惠，最高可減$300【HSBC24NOV50】

-優惠2：單一淨額簽賬滿HK$1,000元或以上，即減$111【HSBC24NOV111】

-優惠3：預訂指定酒店淨房住宿及租車滿$1,000元或以上，可享9折優惠， 最高可減$200【HSBC24NOV10】

優惠1推廣期：2024年11月10日至11月12日

優惠2及3推廣期：2024年11月1日至11月30日

滙豐銀聯卡專享優惠

–優惠1：全線產品滿$11，可減$10【HSBC24UPI10】

-優惠2：全線產品滿$100，可減$10【HSBC24UPI10B】

-優惠3：全線產品滿$300，可減$25【HSBC24UPI25】

-優惠4：導賞團、遊覽及體驗、Spa及按摩滿$200，可享88折優惠，最高可減$60【HSBC24UPITA】

-優惠5：香港高速鐵路產品滿$200，可享88折優惠，最高可減HK$72【HSBC24UPIHSR】

-優惠6：指定日本JR鐵路周遊券*及新幹線車票滿HK$500，可享88折優惠，最 高可減$80【HSBC24UPIJR】

-優惠7：餐飲美食及全球酒店淨房住宿滿$300，可減$25【HSBC24UPIFB】

推廣期：2024年11月1日至11月30日

雙11優惠｜優惠2：每日搶$11及買一送一優惠！

11月1至4日每日2個時段，包括早上11點及晚上9點，都會發放優惠，酒店自助餐、主題樂園、室內遊樂場門票都有折扣。部分優惠如下：

11月1日
【11月1日 12AM 快閃第 二位$11】朗廷酒店｜ The Food Gallery｜ 自助晚餐

【快閃第二位$11】

● 自助午餐｜冰鎮海鮮、烤牛肉：兩人低至$438起（人均$219；原價：$854）

● 自助晚餐｜和牛、冰鎮海鮮：兩人低至 $823起（人均$411.5；原價：$1,624）

開售日期：2024年11月1日12AM起至11月7日發售

適用日期：2024年11月4日至12月30日

【11月1日 11AM 快閃第 二位$11】香港西環萬 怡酒店｜MoMo Cafe｜自助晚餐【快閃第二位$11】自助晚餐｜任飲生啤、12款 Movenpick 雪糕：兩人只需$669（人均 $334.5；原價：$1,206）

開售日期：2024年11月1日11AM起至11月18日發售

適用日期：2024年11月2至11月30日

【11月1日 9PM 買一送 一】香港海洋公園門票【買一送一】標準門票：只需HK$428（人均； HK$214；原價：HK$856）

開售日期：2024年11月1日9PM起發售

適用日期：2024年11月1日至2025年1月6日

11月2日
【11月2日 11AM 只需 $11】珠海橫琴臻林酒 店住宿套餐【只需$11】高級海景房1間1晚：只需HK$11（原價 ：$1,388）

開售日期：2024年11月2日11AM起發售

適用日期：2024年11月2日至11月30日（2024年11月11日至2024年11月16日不適用）

【11月2日 9PM 買一送 一】哈利·波特™：展覽 - 澳門倫敦人【買一送一】基礎門票 - 成人：只需$212（人均：$101，原價：$424）

開售日期：2024年11月2日9PM起發售

適用日期：2024年11月2日至11月30日

11月3日
【11月3日 11AM 只需 $11】Cool Data Sim 4G/5G日本數據sim 卡（香港機場領取）【只需$11】5天 · 每天1GB高速4G數據+無限低 速數據：只需$11（原價：$50）

開售日期：2024年11月3日11AM至11月11日發售

適用日期：2024年11月3日至12月31日

11月4日
【11月4日 11AM 快閃 買一送一】香港海洋公 園萬豪酒店｜海灣餐 廳 ｜自助晚餐

【快閃買一送一】自助晚餐：只需$934（人均 ：$467，原價：$1,712）

*免費享用兒童遊樂天地

開售日期：2024年11月4日11AM起至11月10日發售

適用日期：2024年11月5日起至11月30日（星期一至五適用）

雙11優惠｜優惠3：買得多賞更多 即時回贈

11月1至11日雙十一推廣活動期間消費有即時回贈，優惠碼會於消費後經電郵發放，使用期限至2024年12月31日。每人於活動期間只可享用優惠1次，數量有限，先用先得。

  • 消費滿$500會送多$50
  • 消費滿$1,000會送多$100

更多詳情可瀏覽：Klook活動網站

雙11優惠｜優惠4：每日2次終極獎賞 禮品總值高達$50,000

雙十一推廣活動期間，每日早上11點及晚上11點最快消費滿$5,000的Klook會員即中獎，每個時段得獎者1名，獎賞包括：

  • 香港快運東京、大阪、名古屋、廣島及高松來回機票各一套
  • LOJEI旅行喼
  • Klook $1000禮品卡
  • 香港迪士尼門票2張
  • 人氣美食優惠：美心中菜、616牛肉火鍋專門店及鴻福堂等禮品及禮券

得獎者會在2024年11月30日或之前收到電郵通知有關領獎詳情。詳情請留意：Klook活動網站

雙11優惠｜優惠5：冬季旅遊優惠低至4折

Klook推出大量冬季旅遊優惠低至4折，精選6大必搶7折日本滑雪活動：

1. 【低至7折】北海道 | 小樽&白色戀人公園&雪地樂園暢玩1日遊（札幌出發）

  • 冬季特惠：成人只需$350起（原價：$500）

2.【低至7折】大阪出發箱館山滑雪度假村一日遊

  • 方案D 家庭嬉雪方案（包Kids World門票）：每人只需$650起（原價：$929）

3. 【低至7折】東京富士雪山度假村雪人一日遊

  • E. 雪橇計劃（含巴士 + 雪橇租賃）：成人只需$629起（原價：$898）

4.【低至7折】東京出發富士山滑雪度假村一日遊

  • [A] 雪趣套餐+30分鐘草莓採摘：成人只需$696起（原價：$994）

5.【低至7折】札幌出發的北海道國際滑雪場一日遊

  • [B]滑雪者滑雪套餐（巴士+裝備）（僅含:雙板：雪板+雪靴+雪杖/單板：雪板+雪靴）：成人只需 $734起（原價：$1,048）

6.【低至7折】東京出發富士山滑雪度假村一日遊

  • 滑雪套餐（巴士+纜車+滑雪裝備三件套）：成人只需$995起（原價：$1,421）

更多雙11優惠報道：

雙11優惠｜DECATHLON迪卡儂雙11網店優惠　服飾/跑步鞋/露營用品低至55折最平$4起

雙11優惠｜小米雙11狂歡購物節低至5折　手機/家電劈價$15起+送超市現金券

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