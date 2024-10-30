萬聖節由來｜萬聖節必讀10大冷知識　南瓜燈原本用大頭菜整？做1事可預見未來？

▲ 萬聖節必讀10大冷知識！

【萬聖節2024/萬聖節由來】10月31日就是萬聖節，大人小朋友都會打扮成不同的鬼怪，到處Trick or Treat！不過大家又知不知道萬聖節的由來和世界各地的傳統習俗？TOPick為大家整理了7個萬聖節冷知識，看看又會否嚇你一跳？

萬聖節冷知識丨1.Halloween原來是天主教節日？

Halloween一字其實是由「All Hallows Eve」演變而成，意指11月1日天主教諸聖節前夕。萬聖節當日，天主教會封一些生前品行高尚的信徒作聖人，以作表揚，亦叫其他信徒以他們為榜樣。而11月1日則為諸聖節 (All Saints Day)，以紀念所有已被或未被封聖，及品行良好的信徒。

萬聖節冷知識丨2.萬聖節打扮是為了嚇鬼？

西元前數世紀，蘇格蘭、威爾斯及愛爾蘭等地居民，都被稱作凱爾特人。他們相信陽間和陰間的界限會在10月底變得模糊，靈魂會越界踏入人間，於是，他們會在10月31日，一個名為叫薩溫節（Samhain）的日子，身穿奇裝異服、發出怪聲遊走村莊，以嚇走一些尋找替身的孤魂野鬼。

萬聖節冷知識丨3.Trick or Treat 的由來？

薩溫節（Samhain）時人們除了會穿上奇裝異服外，他們亦會在家門前放置水果，以餵飽路過的鬼魂，請他們不傷害人、動物，及掠奪收成。後來，這些習俗就演變成孩子們扮鬼嚇人、開玩笑地偷取一些門前食物，並以「不給糖就搗蛋！」(Trick or treat) 為口號去捉弄人家的玩意了。

萬聖節冷知識丨4.南瓜燈與撒旦有關？

相傳有個名叫傑克的愛爾蘭人喝醉後將撒旦騙至樹上，並將他刻上十字架，使他被困。傑克要求撒旦承諾他死後不下地獄才放走他。撒旦最終答應。但不用下地獄的傑克死後亦未能上天堂，只能遊走人間，撒旦於是利用大頭菜打造的燈籠為他引路。後來，因南瓜比大頭菜易於雕刻，就演變成南瓜燈引路，取名為傑克南瓜燈了。

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萬聖節冷知識丨5.美國人玩得有幾「癲」？

香港人過萬聖節不外乎扮鬼扮馬到派對狂歡、入鬼屋探險、用南瓜作Jack o’Lanterns（傑克南瓜燈）以及玩Trick or Treat（給糖吃，不然就搗蛋）的遊戲。

在萬聖節跟別人開一點玩笑當然是無傷大雅，但原來美國人過萬聖節時玩十分「癲」，他們常見的惡作劇你一定估不到，例如在車上塗鴉或在門柄上塗上牙膏，甚至在樹枝或屋子上掛上一條條的廁紙用來戲弄不派糖果給他們的人，可謂無「惡」不作！

萬聖節冷知識丨6. 萬聖節為甚麼「橙黑」當道?

橙色象徵秋收，有着喜悅和活力的意思；相反，黑色則代表黑暗和死亡。兩者合併則代表生死交替循環，就像萬聖節時鬼魂到訪人間一樣，生死並存。

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萬聖節冷知識丨7.南瓜燈之最

要把南瓜厚厚的皮捅破再弄成南瓜燈確實不易，但世上就是有些人能輕而易舉的做到此事！Stephen Clarke在2008年便創下了在3小時33分49秒內把1公噸的南瓜弄成燈籠的世界紀錄！速度之快實在令人咋舌！

另外，目前世上最重的南瓜達1247公斤，它由美國明尼蘇達州一位園藝教師崔維斯·吉格爾（Travis Gienger ）所種出。

萬聖節冷知識丨8.萬聖節有甚麼傳統風俗？

除了人人皆知的Trick or Treat外，其他地方也有特別的傳統風俗。在英格蘭，女孩相信把一張弄濕的紙放在火堆前便能看見未來丈夫的容貌；有傳言亦指，在萬聖節的午夜時分，拿着一塊鏡子下樓梯，便會從鏡中看得見未來男朋友長甚麼樣子。

有些人會依照傳統風俗來慶祝萬聖節，有些人會通宵達旦的開派對狂歡，有些人卻全然不當萬聖節為一回事。譬如墨西哥人不知道萬聖節是甚麼，他們另有一些日子來紀念亡靈。墨西哥人會在慶祝All Saints Day（諸聖節，在每年十一月一日）和All Souls Day萬靈節（萬靈節，在每年十一月二日）。跟其他國家相同之處是，他們會在這兩天化身成妖魔鬼怪走到街上。

萬聖節冷知識丨9.萬聖節是一個病?

我們會在萬聖節拿蜘蛛﹑蛇或昆蟲的道具來嚇人，但有沒有想過有人會被萬聖節這個節日嚇到呢？原來這些人都患上Samhaino phobia的病，即是我們所謂的「萬聖節恐懼症」。

萬聖節冷知識丨10.萬聖節最多人想收到的糖果是甚麼？

外國機構根據2023年10月最多人購買的糖果種類，列出10大最受歡迎的萬聖節糖果及排名：

1.Reese’s 牛奶巧克力花生醬杯（Reese’s Milk Chocolate Peanut Butter Cups）

2.Gushers 熱帶水果口味零食（Gushers Tropical Fruit Flavored Snacks）

3.Twix 焦糖棒（Twix Caramel Candy Bar）

4.Snickers 巧克力棒（Snickers Chocolate Candy Bar）

5.Nerd's Sweet & Tangy Gummy Cluster Candy

6.Kit Kat 牛奶巧克力特大脆威化餅（Kit Kat Milk Chocolate King Size Crisp Wafers）

7.Trolli Sour Bite Crawlers Gummi Candy

8.Mike and Ike 綜合水果風味耐嚼糖果（Mike & Ike Chewy Candies Assorted Fruit Original）

9.M&M's 花生牛奶巧克力糖（M&M’s Peanut Milk Chocolate Covered Candies）

10.Airheads Xtremes 彩虹雜莓酸甜軟糖（Airheads Xtremes Sour Belts）

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