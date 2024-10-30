TOPick會員有獎 ｜ 送你《焚城》換票證(10份) (每份2位)

香港史上首部輻射災難鉅製《焚城》11月1日上映

首2支預告片及前導末世系列海報強勢登場

劉德華X白宇X莫文蔚

謝君豪X 王菀之 X王丹妮X廖子妤X何啟華X魏浚笙 X 梁仲恆 力挽香港末日



香港史上首部以輻射災難為題材的鉅製《焚城》，正式宣布11月1日震撼上畫！由兩屆金像獎最佳攝影潘耀明執導，雲集最強卡士包括劉德華、白宇、莫文蔚、謝君豪、王菀之、王丹妮、廖子妤 、何啟華、魏浚笙、梁仲恆等聯手拯救危城！而電影前導海報及多張概念海報亦同步登場，當中見到香港多區受輻射淪為廢墟，震撼影迷眼球！香港這個聚居700多萬人、避開無數天災的福地，最終能否逃過這場比天災更可怕的「輻地」浩劫？

《焚城》不僅是場面浩大的災難片，更以官場角力為切入點，展示面對危難時的人性博弈，港產類型片中極為少見。在「官員篇」預告片中，Karen飾演的代理特首Cecilia與華仔飾演的環保專家范偉立就撤離計劃展開激烈爭執，雙方立場對立，戲劇張力十足。當面對政府內部官員無動於衷，華仔激動斥責：「你哋坐喺冷氣房，究竟知唔知下面有幾危險？」在「災難應變」特輯中，緊急危機應變小組內部的衝突，亦透過演員們的細膩表演展現得極具張力。

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