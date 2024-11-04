護心食油｜食油冒煙恐產生有毒物質　毒物專家推介3種食油最護心【分享4大食油保存法】

▲ 油冒煙恐產生有毒物質，毒物專家推介3種食油最護心，分享食油4大保存方法。

【食油／飽和脂肪／膽固醇／煮食】食油是大部分家庭煮食的必備品，台灣毒物專家譚敦慈指出，好油與壞油的選擇相當重要，並推介3種食油可提高好的膽固醇含量。另外，她還分享了4大保存食油的方法。

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護心食油｜推介3種食油提高好膽固醇

台灣臨床毒物科護理師譚敦慈在節目《小宇宙大爆發》中表示，美國心臟科醫學會建議在選食油時，要選擇單元不飽和脂肪酸越高越好，因為會令身體内好的膽固醇上升；而含有多元不飽和脂肪酸的食油，會令好壞膽固醇都上升；至於飽和脂肪酸則會令壞膽固醇上升。

譚敦慈指出，美國心臟科醫學會建議使用3種食油，包括苦茶油，因為其單元不飽和脂肪酸很高，然後還有橄欖油和芥花籽油。她又提醒，油只要一冒煙就會產生有毒物質，而麻油不耐高溫、起煙點低，用來爆香會變苦，也會產生有毒物質，建議可用葡萄籽油或苦茶油，加水時再加麻油。

譚敦慈曾在《生活智多星》節目中指出，苦茶油與橄欖油雖然好，但因她不喜歡其特有氣味，所以不會使用，她家中常備的是芥花油、葡萄籽油與麻油這3種油，炒菜用芥花油、油煎用葡萄籽油，而發煙點最低的麻油，則用來增添食物風味。

營養師王貝文表示，她因家中不常開火，準備太多種油，可能用不完，在方便性、考量油品發煙點與不喜歡油有特殊氣味等情況下，就只用芥花油，「也算是一種萬用油」。

此外，譚敦慈還分享了4大食油保存的方法：

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食油｜8種食油大比拼

台灣減重醫生蕭捷健曾列出8種常見食油的營養價值、煙點，以及所適合的烹調方式，供大家平時煮食時選擇適合的食油。

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食油｜食油含Omega-3/Omega-6/Omega-9

此外，蕭醫生指出，食油含有不同脂肪酸：Omega-3、Omega-6及Omega-9，功效各不同，同時要注意攝取量。

Omega-3：有消炎作用；

Omega-6：維持免疫力；但吃太多會令身體過度發炎，導致慢性發炎，出現生痱滋、皮膚生疹、過敏等；

Omega-9：幫助抗氧化，有益心臟及血管健康。

他表示，Omega-6與Omega-3的最佳比例為4：1，但經常外出飲食往往吃到比較差的油，導致比例變成16：1甚至32：1。因此，當自己煮食時，要避免攝取更多Omega-6。

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資料來源：《小宇宙大爆發》

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