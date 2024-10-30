  • 27°C
香港時間：20241030日 (三) 18:56

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

九巴佔位｜港媽放工時間抱孩子搭巴士　隨身物品佔一座位被公審

社會

發布時間： 54 分鐘前

最後更新： 51 分鐘前

分享：

分享：

熱門 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

港媽放工時間抱孩子乘巴士，獨霸兩座不讓位被批自私，網民態度兩極。

放工時段搭巴士的乘客多，座位自然供不應求。可是近日有人在Facebook「青衣街坊水吹會」群組上傳圖片，指放工時間巴士上有位港媽抱著小孩，並將隨身物品放置鄰座，樓主要求其讓位，但她裝作未聽見。

網民對該事件態度分兩極，一部分人指責佔位做法自私，另一部分人則表示應該體諒媽媽要湊孩子。

網絡熱話︱推BB車港媽批青年「爭𨋢坐」 影相公審被圍攻結局神反轉

點擊圖片放大
+3
+2

九巴佔位｜港媽隨身物品佔座位

據上傳圖片可見，一位母親面色嚴肅，雙手環抱住嬰童，嬰童應已熟睡，鄰座是空位，放有該母親的隨身物品，一個紅色手袋和一個用白色膠袋包裹的物品。

樓主對她講：「唔該」，但只見「佢擰則塊面當聽唔到」，於是樓主表示「放工時間咁多人上車，啲人可以自私到咁」。

九巴佔位｜網民態度兩極

文帖發出後引起網民熱議，反應呈兩極。部分網民撐樓主，認為港媽的佔位行為自私，「坐落去」、「直接放佢腳前面坐落去」、「大聲同佢講聲唔該，照坐落去，櫈上嘅物品放地下」、「自私，俾人坐架，唔係俾佢擺嘢」。

另一部分網民則表示應該體諒母親的難處，並質疑樓主為何將此時發布至網絡公審，「包容」、「咁都要公審？」、「佢老母好辛苦」、「兩個人，兩個位，你又知人哋冇俾兩個錢？」、「其實將心比心，佢都好想小朋友自己坐，你估個仔訓左要抱住唔攰架？仲要拎咁多野，如果唔抱，個仔嘈，又話人地唔識教仔嘈住人」。

妄顧安全｜港媽衝地鐵不成獨留BB在車廂　遇好心大隻男乘客幫手照顧

虐兒事件︱港媽輕鐵掌摑B女男乘客出聲制止被粗口狂鬧　網民：點解唔報警？

好人好事︱港媽港鐵電梯跌倒狂流血　獲眾人合力救援　女兒急尋女英雄：香港人好有愛

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
新手爸媽｜為女兒報讀國際學校洪永城驚太自由？　曾鬧到大女爆喊唔睬爸爸幾日

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

港鐵車廂丨小孩港鐵佔三個座位睡覺　同行家長懶理其他乘客「罰企」
14:00 2024/10/14
港鐵車廂丨小孩港鐵佔三個座位睡覺　同行家長懶理其他乘客「罰企」
港鐵車廂｜小孩企上扶手同行家長縱容繼續玩　網民斥：唔識教建議唔好生
17:22 2024/10/15
港鐵車廂｜小孩企上扶手同行家長縱容繼續玩　網民斥：唔識教建議唔好生
大快活｜母親縱容小孩將鞋擺上餐桌　網民批：生仔真係要考牌
14:44 2024/10/29
大快活｜母親縱容小孩將鞋擺上餐桌　網民批：生仔真係要考牌
九巴阿伯｜阿伯攜超長熨衫板搭巴士遭拒上車　怒斥車長：唔好搞事
10:54 2024/10/17
九巴阿伯｜阿伯攜超長熨衫板搭巴士遭拒上車　怒斥車長：唔好搞事
九巴女子｜女子搭巴士不慎同時拍兩卡　網民有共鳴：你不是一個人
16:11 2024/10/22
九巴女子｜女子搭巴士不慎同時拍兩卡　網民有共鳴：你不是一個人
巴士車廂｜帶單車上巴士佔用輪椅位　乘客質疑：輪椅上唔到等下一班？
11:22 2024/10/29
巴士車廂｜帶單車上巴士佔用輪椅位　乘客質疑：輪椅上唔到等下一班？

你可能感興趣

港鐵車廂丨小孩港鐵佔三個座位睡覺　同行家長懶理其他乘客「罰企」
14:00 2024/10/14
港鐵車廂丨小孩港鐵佔三個座位睡覺　同行家長懶理其他乘客「罰企」
港鐵車廂｜小孩企上扶手同行家長縱容繼續玩　網民斥：唔識教建議唔好生
17:22 2024/10/15
港鐵車廂｜小孩企上扶手同行家長縱容繼續玩　網民斥：唔識教建議唔好生
大快活｜母親縱容小孩將鞋擺上餐桌　網民批：生仔真係要考牌
14:44 2024/10/29
大快活｜母親縱容小孩將鞋擺上餐桌　網民批：生仔真係要考牌
網絡熱話 巴士

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（10月30日 時間16:05）
急症室最長等候時間（10月30日 時間16:05）
英年早逝丨前央視名主持顧國寧猝逝終年46歲　友人曝患肺癌：從確診到離世僅20日 【附肺癌成因+ 症狀】
英年早逝丨前央視名主持顧國寧猝逝終年46歲　友人曝患肺癌：從確診到離世僅20日 【附肺癌成因+ 症狀】
香港仔女屍案｜25歲外藉女傭瀑布底死亡　深夜同赴瀑布頂外籍男被控謀殺
香港仔女屍案｜25歲外藉女傭瀑布底死亡　深夜同赴瀑布頂外籍男被控謀殺
消委會食油推薦2024｜6款食油測試含致癌物塑化劑 推薦15款滿分名單橄欖油/牛油果油/芥花籽油/花生油
消委會食油推薦2024｜6款食油測試含致癌物塑化劑 推薦15款滿分名單橄欖油/牛油果油/芥花籽油/花生油
中學名校面試｜港華前副校傳授名校面試4大要訣　收生重視3方面能力：證書多唔代表好
中學名校面試｜港華前副校傳授名校面試4大要訣　收生重視3方面能力：證書多唔代表好