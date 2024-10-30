九巴佔位｜港媽放工時間抱孩子搭巴士　隨身物品佔一座位被公審

▲ 港媽放工時間抱孩子乘巴士，獨霸兩座不讓位被批自私，網民態度兩極。

放工時段搭巴士的乘客多，座位自然供不應求。可是近日有人在Facebook「青衣街坊水吹會」群組上傳圖片，指放工時間巴士上有位港媽抱著小孩，並將隨身物品放置鄰座，樓主要求其讓位，但她裝作未聽見。

網民對該事件態度分兩極，一部分人指責佔位做法自私，另一部分人則表示應該體諒媽媽要湊孩子。

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九巴佔位｜港媽隨身物品佔座位

據上傳圖片可見，一位母親面色嚴肅，雙手環抱住嬰童，嬰童應已熟睡，鄰座是空位，放有該母親的隨身物品，一個紅色手袋和一個用白色膠袋包裹的物品。

樓主對她講：「唔該」，但只見「佢擰則塊面當聽唔到」，於是樓主表示「放工時間咁多人上車，啲人可以自私到咁」。

九巴佔位｜網民態度兩極

文帖發出後引起網民熱議，反應呈兩極。部分網民撐樓主，認為港媽的佔位行為自私，「坐落去」、「直接放佢腳前面坐落去」、「大聲同佢講聲唔該，照坐落去，櫈上嘅物品放地下」、「自私，俾人坐架，唔係俾佢擺嘢」。

另一部分網民則表示應該體諒母親的難處，並質疑樓主為何將此時發布至網絡公審，「包容」、「咁都要公審？」、「佢老母好辛苦」、「兩個人，兩個位，你又知人哋冇俾兩個錢？」、「其實將心比心，佢都好想小朋友自己坐，你估個仔訓左要抱住唔攰架？仲要拎咁多野，如果唔抱，個仔嘈，又話人地唔識教仔嘈住人」。

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