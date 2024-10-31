寫滿愛愛滿瀉︱創造平台培養才能重拾孩子快樂動力　校長:讓他們找到認同

▲ 林校長指，要創造平台讓小朋友找到快樂的動力。

【保良局甲子何玉清中學】現今的孩子都是聰明、有思想的，但為什麼他們不快樂呢？

在資訊發達的年代，聰明的孩子們不難發現知識不一定能夠改變命運，以往父母的獨步方程式也非完全湊效。孩子們會發現未來的世界變化多端，什麼計劃也比不上變化。有些年輕人會對自己有過高的要求而感到吃力、困惑；有些年輕人會看不到現在的努力是有回報，從而萌生為何要努力，為何不先享樂一番的想法；更甚的變得散漫、消極、甚至是選擇「躺平」。就這樣，孩子找不到人生的樂趣。

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怎樣才可以讓孩子們重拾快樂的動力？作為校長，我會創造不同的平台培養孩子們的興趣及發掘他們的才能，可以是學術、音樂、藝術、體育等領域，亦可包括人際關係、領導才能等範疇。從建立孩子們的興趣開始，一步一步培育他們的堅持及毅力，讓他們找到認同、找到知己、找到理想，從而找到人生方向、找到幸福豐盛。

在尋找幸福豐盛的過程中，學習成功之道固然重要，但如何面對失敗亦不可忽略。「塞翁失馬，焉知非福」，古人的智慧、豁達胸襟也許是聰明、有思想的孩子們的快樂之泉。

欄名:寫滿愛愛滿瀉

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