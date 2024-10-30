大腸癌｜73歲名導驚爆曾患大腸癌　5年無復發親揭飲食狀態：沒特別忌口【附15種防癌食物】

▲ 73歲台灣名導朱延平曾患大腸癌，近日出席活動時親揭飲食狀態。

【朱延平／大腸癌／癌症／膳食纖維】曾執導《新烏龍院》、《刺陵》的台灣導演朱延平，近日自爆曾患大腸癌，切除腫瘤後經過5年追蹤，現已完全康復。有營養師就指出，多攝取膳食纖維可預防大腸癌，並分享15種高纖食物。

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綜合台媒報道，現年73歲的朱延平近日參加當地紅心字會舉辦的第七屆「紅心獎微電影大賽」頒獎典禮，在活動上自爆曾罹患大腸癌。他表示，當時被診斷為大腸原位癌，經過5年追蹤檢查都沒有復發，現已完全康復。

朱延平強調，自己目前身體狀況良好，亦會定期接受健康檢查；他坦言在飲食上沒有特別戒口，但會保持輕鬆心態，以維持身體健康。

大腸癌｜早期大多無明顯症狀

到底甚麼是原位癌？台北市北投健康管理醫院副院長梁程超曾撰文解釋，大腸癌的分期主要是以腫瘤侵犯腸黏膜的深度、淋巴結侵犯有無或遠端轉移來判斷。目前在臨床治療上，最幸運的情況，就是在原位癌，亦即零期時被發現，只需透過大腸鏡切除腫瘤即可；但如果腫瘤過大或切除後邊緣不乾淨、有腫瘤細胞殘留，則須接受手術切除。

梁程超指出，大腸癌在早期發展時幾乎沒有明顯症狀，等到出現症狀時大多已屬晚期，原位癌亦是同理，多數都是通過健康檢查意外發現，因此他呼籲高危人士務必主動提早並定期進行篩檢。他又列出大腸癌高危因素，除了吸煙之外，還包括50歲以上、有家族病史、罹患潰瘍性大腸炎或克隆氏症、肥胖，以及攝取高脂肪食物、紅肉、低纖維飲食和飲酒等。

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大腸癌｜高纖維飲食可防癌

另一方面，台灣營養師余朱青曾在個人Facebook專頁發文，指出如果想要預防大腸癌，可以從改善日常飲食習慣入手，多攝取富含膳食纖維的新鮮蔬果，以促進排便、幫助腸道蠕動，並減少食物停留在腸道過久、繼而引發變質的機率。

她又分享以下15種高纖維食物，有助降低發炎反應及預防大腸癌，並標註各食物每100克所含的膳食纖維量。

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黑豆: 每100克含21.5克纖維

燕麥：每100克含10.5克纖維

蒟蒻：每100克含7.4克纖維

毛豆仁：每100克含6.4克纖維

牛蒡：每100克含5.1克纖維

番石榴：每100克含5克纖維

秋葵：每100克含3.7克纖維

番薯葉：每100克含3.3克纖維

蓮藕：每100克含3.3克纖維

菠菜：每100克含3.2克纖維

西蘭花：每100克含3.1克纖維

海帶：每100克含2.8克纖維

黃豆芽：每100克含2.7克纖維

茄子：每100克含2.7克纖維

粟米筍：每100克含2.6克纖維

資料來源：台北市北投健康管理醫院、台灣營養師余朱青

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