  • 27°C
香港時間：20241030日 (三) 18:56

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大腸癌｜73歲名導驚爆曾患大腸癌　5年無復發親揭飲食狀態：沒特別忌口【附15種防癌食物】

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 29 分鐘前

分享：

分享：

熱門 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

73歲台灣名導朱延平曾患大腸癌，近日出席活動時親揭飲食狀態。

【朱延平／大腸癌／癌症／膳食纖維】曾執導《新烏龍院》、《刺陵》的台灣導演朱延平，近日自爆曾患大腸癌，切除腫瘤後經過5年追蹤，現已完全康復。有營養師就指出，多攝取膳食纖維可預防大腸癌，並分享15種高纖食物。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜更年期性事不合傷夫妻情？ 　醫生拆解治療迷思+6招提升親密感

綜合台媒報道，現年73歲的朱延平近日參加當地紅心字會舉辦的第七屆「紅心獎微電影大賽」頒獎典禮，在活動上自爆曾罹患大腸癌。他表示，當時被診斷為大腸原位癌，經過5年追蹤檢查都沒有復發，現已完全康復。

朱延平強調，自己目前身體狀況良好，亦會定期接受健康檢查；他坦言在飲食上沒有特別戒口，但會保持輕鬆心態，以維持身體健康。

大腸癌｜早期大多無明顯症狀

到底甚麼是原位癌？台北市北投健康管理醫院副院長梁程超曾撰文解釋，大腸癌的分期主要是以腫瘤侵犯腸黏膜的深度、淋巴結侵犯有無或遠端轉移來判斷。目前在臨床治療上，最幸運的情況，就是在原位癌，亦即零期時被發現，只需透過大腸鏡切除腫瘤即可；但如果腫瘤過大或切除後邊緣不乾淨、有腫瘤細胞殘留，則須接受手術切除。

梁程超指出，大腸癌在早期發展時幾乎沒有明顯症狀，等到出現症狀時大多已屬晚期，原位癌亦是同理，多數都是通過健康檢查意外發現，因此他呼籲高危人士務必主動提早並定期進行篩檢。他又列出大腸癌高危因素，除了吸煙之外，還包括50歲以上、有家族病史、罹患潰瘍性大腸炎或克隆氏症、肥胖，以及攝取高脂肪食物、紅肉、低纖維飲食和飲酒等。

更多相關報道：大腸癌｜男子抽血1指數異常零徵兆驚揭患大腸癌　醫生籲做1件事可降35%死亡風險【附10大高危人士】

大腸癌｜高纖維飲食可防癌

另一方面，台灣營養師余朱青曾在個人Facebook專頁發文，指出如果想要預防大腸癌，可以從改善日常飲食習慣入手，多攝取富含膳食纖維的新鮮蔬果，以促進排便、幫助腸道蠕動，並減少食物停留在腸道過久、繼而引發變質的機率。

她又分享以下15種高纖維食物，有助降低發炎反應及預防大腸癌，並標註各食物每100克所含的膳食纖維量。

點擊圖片放大
+16
+15

 

  • 黑豆: 每100克含21.5克纖維
  • 燕麥：每100克含10.5克纖維
  • 蒟蒻：每100克含7.4克纖維
  • 毛豆仁：每100克含6.4克纖維
  • 牛蒡：每100克含5.1克纖維
  • 番石榴：每100克含5克纖維
  • 秋葵：每100克含3.7克纖維
  • 番薯葉：每100克含3.3克纖維
  • 蓮藕：每100克含3.3克纖維
  • 菠菜：每100克含3.2克纖維
  • 西蘭花：每100克含3.1克纖維
  • 海帶：每100克含2.8克纖維
  • 黃豆芽：每100克含2.7克纖維
  • 茄子：每100克含2.7克纖維
  • 粟米筍：每100克含2.6克纖維

資料來源：台北市北投健康管理醫院台灣營養師余朱青

更多相關報道：

大腸癌｜女子狂排血便懵然不知　拖兩年揭罹末期大腸癌　醫生嘆：問題在馬桶

大腸癌飲食丨28歲女每天必吃1物證患3期大腸癌　醫生拆解3大危險因子

大腸癌｜女子手掌變黃驚揭非肝病竟患3期大腸癌　醫生警告2類人貧血要留神

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

大腸癌｜男子罹患大腸癌生逾40粒瘜肉切完又生　醫生教吃1食物成功清零
11:50 2024/10/08
大腸癌｜男子罹患大腸癌生逾40粒瘜肉切完又生　醫生教吃1食物成功清零
大腸癌｜男子工作太忙養成1排便習慣　持續30年檢查竟揭患大腸癌3期
12:33 2024/10/02
大腸癌｜男子工作太忙養成1排便習慣　持續30年檢查竟揭患大腸癌3期
飲食攻略｜營養師推薦「抗癌3寶」護腸抗炎/通血管/防胃癌大腸癌　這種食物2種吃法功效大增
12:15 2024/09/30
飲食攻略｜營養師推薦「抗癌3寶」護腸抗炎/通血管/防胃癌大腸癌　這種食物2種吃法功效大增

你可能感興趣

大腸癌｜男子罹患大腸癌生逾40粒瘜肉切完又生　醫生教吃1食物成功清零
11:50 2024/10/08
大腸癌｜男子罹患大腸癌生逾40粒瘜肉切完又生　醫生教吃1食物成功清零
大腸癌｜男子工作太忙養成1排便習慣　持續30年檢查竟揭患大腸癌3期
12:33 2024/10/02
大腸癌｜男子工作太忙養成1排便習慣　持續30年檢查竟揭患大腸癌3期
飲食攻略｜營養師推薦「抗癌3寶」護腸抗炎/通血管/防胃癌大腸癌　這種食物2種吃法功效大增
12:15 2024/09/30
飲食攻略｜營養師推薦「抗癌3寶」護腸抗炎/通血管/防胃癌大腸癌　這種食物2種吃法功效大增
健康問題 網絡熱話 大腸癌 癌症 膳食纖維 台灣

最高瀏覽

急症室最長等候時間（10月30日 時間16:05）
急症室最長等候時間（10月30日 時間16:05）
英年早逝丨前央視名主持顧國寧猝逝終年46歲　友人曝患肺癌：從確診到離世僅20日 【附肺癌成因+ 症狀】
英年早逝丨前央視名主持顧國寧猝逝終年46歲　友人曝患肺癌：從確診到離世僅20日 【附肺癌成因+ 症狀】
香港仔女屍案｜25歲外藉女傭瀑布底死亡　深夜同赴瀑布頂外籍男被控謀殺
香港仔女屍案｜25歲外藉女傭瀑布底死亡　深夜同赴瀑布頂外籍男被控謀殺
消委會食油推薦2024｜6款食油測試含致癌物塑化劑 推薦15款滿分名單橄欖油/牛油果油/芥花籽油/花生油
消委會食油推薦2024｜6款食油測試含致癌物塑化劑 推薦15款滿分名單橄欖油/牛油果油/芥花籽油/花生油
中學名校面試｜港華前副校傳授名校面試4大要訣　收生重視3方面能力：證書多唔代表好
中學名校面試｜港華前副校傳授名校面試4大要訣　收生重視3方面能力：證書多唔代表好