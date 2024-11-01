霉菌危機｜女子新屋入伙全身生濕疹　揭冷氣機發霉致敏　堅決搬走損失近8萬【附家居防霉貼士】

【發霉／霉菌／冷氣機／濕疹／過敏】新居入伙「周身唔聚財」，未必是風水問題。美國一名女子剛搬進新屋就出現全身過敏情況，每次一回家就會覺得渾身不舒服。經過一輪檢查後，驚揭霉菌作怪，為了身體健康堅決提早搬走。

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霉菌危機｜新居入伙２個月渾身不適

據《每日鏡報》報道，美國加州一名29歲女子Autumn Clayman在Instagram發布影片，講述她今年初搬進新屋的惡夢。女事主Autumn今年2月搬進洛杉磯新居，新屋入伙僅2個月就開始出現過敏情況。她形容「每次一踏進家門，全身皮膚就會灼熱起來」，渾身不舒服。後來過敏症狀日益嚴重，出現以下5種症狀：

1. 全身皮膚有灼熱感

女事主形容，每次一踏進家門都會覺得全身皮膚灼熱，尤其是面部和頸部的皮膚，而且不適感每況愈下。

2. 全身長蕁麻疹患濕疹

頸部首先出現蕁麻疹（俗稱風癩），然後很快就蔓延至全身、四肢的皮膚都長滿密密麻麻的風癩

3. 呼吸困難

過敏情況甚至影響她呼吸，她形容每當逗留在家就會感覺到窒息感，難以呼吸。

4. 眼睛痕癢刺痛

她經常感覺到雙眼痕癢過敏。

5. 極度疲憊

影響睡眠質素，她經常覺得「不論睡多少，醒來總是非常疲累」

她一直找不到過敏的源頭，一開始以為是飲食出了問題，一度戒酒精和咖啡因，甚至認為可能是自己壓力過大而尋求輔導，但情況無改善。直到6月，她身體的過敏情況越來越嚴重，被遷離新居暫住男友家。女事主搬走後身體過敏的情況開始好轉，所以懷疑是新居有問題，故請專人做黴菌檢測。果然，報告結果顯示家中兩部冷氣機有黑黴菌。

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女事主將事件告知業主，業主亦表示歉意在單位內進行2次深層清潔。惟每次女事主一搬回去又會出現過敏。於是，她決定提前中止租約，在9月搬走，但所有隨身物品已經被黴菌孢子沾染需要丟棄。她一共損失約1萬美元（約7.7萬港元），包括丟棄的個人物品、黴菌檢查費用、看醫生的支出等，但總算結束這場惡夢：

住進新公寓裡感覺很好，我可以專注照顧自己身體，慢慢復原。

霉菌危機｜霉菌入肺後果嚴重

霉菌入肺患上侵襲性肺曲霉病，後果可以很嚴重。廣東省第二人民醫院呼吸與危重症醫學科副主任醫生孫聰曾表示曲霉菌的孢子在空氣和土壤較為常見，如發霉穀物、堆肥、植被、施工場所灰塵等，人吸入曲霉孢子而感染發病。肺曲霉菌感染的首要因素是免疫力低下，如器官移植、血液病、惡性腫瘤化療病人、長期使用抗生素、糖皮質激素、免疫抑製劑、血糖升高、存在慢性肺部疾病等。

侵襲性曲霉病臨床症狀如下：

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霉菌危機｜家居防霉小錦囊

家居防霉很重要。呼吸系統科專科醫生鄺國柱曾接受訪問時表示，浴室門口周圍的天花和牆角都是霉菌滋生黑點，而冷氣機隔層膜也非常有利霉菌滋生。故此，鄺國柱醫生分享了幾項家居防霉小錦囊：

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