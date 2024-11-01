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泰國親子遊｜「泰國通」馮凱淇必去親子遊景點推介　曼谷特大室內遊樂場+清邁親親大象

親子好去處

撰文： 李惠儀

發布時間： 1 小時前

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親子遊｜泰國通馮凱淇推薦曼谷親子好去處 特大室內遊樂場7個Zone玩到盡

【泰國親子遊/清邁/曼谷親子遊】歌手馮凱淇與老公馮迪燊不時在社交網分享教泰文的搞笑短片，身為「泰國通」的二人又為大家推薦曼谷和清邁親子好去處，其中一個特大室內遊樂場分7個Zone，可讓小朋友盡情放電！

馮凱淇與馮迪燊推薦泰國親子好去處！（受訪者提供）

馮凱淇（Cherry）與馮迪燊（Tiksan）婚後育有女兒Hera，Hera快將1歲，兩夫婦熱愛泰國文化，Cherry更講得一口流利泰文，所以計劃待Hera大一點，就帶她返「鄉下」泰國親子遊，不過Cherry與Tiksan已率先探路，親試曼谷和清邁的親子必去景點，還玩到樂而忘返。

泰國親子遊｜曼谷室內遊樂場「HarborLand」

Cherry認為泰國很好玩，首先推薦曼谷的室內遊樂場「HarborLand」，她說：「它有很多分店，其中一間超級大，就在Central Plaza WestGate，它有7個Zone（區域），有很多給BB和小朋友玩的地方。」而Tiksan就會選擇位於商場ICONSIAM的分店：「因為大人小朋友都適合，放下小朋友去玩，大人就可以去商場下面的水上市場，是室內的，所以不用擔心天氣熱。」他又指遊樂場的氣墊床是從英國入口，大家可以玩得放心。

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泰國親子遊｜清邁巨型充氣主題樂園「Bouncetopia」

他們還力推位於清邁的巨型充氣主題樂園，於2024年7月才開幕、位於Central Festival尚泰清邁購物中心的「Bouncetopia」，這個主題樂園是由新加坡得獎親子遊樂場Kiztopia營運，小朋友一定喜歡。

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泰國親子遊｜Elefin Farm & Cafe大象咖啡廳

除此之外，二人早前到清邁還發掘了兩個大人和小朋友都適合的景點，第一個就是「Elefin Farm & Cafe大象咖啡廳」，可以帶小朋友到那裡親親大自然和摸摸大象，Cherry提醒大家最好經網上平台預約一日遊：「我join KKday一日遊，可以包括去草蔭地方拍照，這個位置親子拍照很溫馨，進去拍照的話，每人50泰銖（約11.52港元），有免費小道具拿來拍照，例如野餐布和果籃。」

至於大象咖啡廳，Cherry指不用入場費，想餵象的話加100泰銖（約20.04港元）買取食物，可以餵它們吃香蕉，兩公婆皆認為這個體驗很不錯：「如果作為小朋友初體驗會很好，跟大象距離不會太近，但又可以接觸到。」這裡還有人氣打卡點Cypress Lanes・文創藝術村，小朋友可以在這裡做小手作。

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Cherry表示清邁之旅不是自駕遊，但大象咖啡廳的位置偏遠，所以要叫車，她再溫馨提示大家：「記得要預訂來回車程，因為九曲十三彎，只叫去程的話，回程會很困難，司機不會肯專程來接你，最終要加錢。」她建議大家可以選擇Call車程式「bolt」，因為比「grab」便宜。

泰國親子遊｜清邁泰服體驗

兩人又十分推薦清邁泰服體驗，表明下次一定要帶女兒來，他們今次選擇「Baan Orjao 傳統泰服租借」，Cherry透露：「兩個人泰服4小時，攝影師加兩個人化妝 ，用了約1,100港元。」Cherry笑老公貪靚，所以需要化妝，不過見他們的相片拍得既甜蜜又溫馨，絕對物超所值！

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