立會記錄會議AI軟件料花近2500萬　緣何⼀議員常被誤認？

▲ 立法會秘書處今日（30日）向傳媒展示「智識聽」運作。（區綽彥攝）

立法會去年起用內地AI語音軟件，逐字記錄會議，主席梁君彥透露，系統至今花不多於1500萬元，並正計劃向政府申請撥款不多於1000萬元，發展第三期系統，提供即時書面語的字幕功能，期望明年第三季推出。

立法會去年9月起用「智識聽」系統，今年10月開始試用第二期升級版，系統採用獨有的「三合一」混讀引擎為技術基礎，能夠自動辨別輸入的語音為粵語、普通話或英語，轉寫為文字；並能憑聲認人。梁君彥說，前兩期系統花費不多於1500萬元。

梁君彥指，系統現時準繩度達93%，但有議員的廣東話發音不準及有懶音，系統需要時間學習，仍然有機會出錯，需要人員在後台即時修正，但相比以往純人手逐字記錄，已經節省很多時間，例如過往會議紀錄可能要一個月後才出到，現在大約一星期已經有。但他強調，沒有精簡人手的打算，只是不想人手做「揼石仔」工作，而是做一些聰明的工作去支持立法會。

立法會秘書處今日（30日）向傳媒展示「智識聽」運作，系統即時將議員轉換為廣東話文字，並能識別出發言的議員。不過，在不同議員發言期間，多於一次錯誤當作「李世榮議員」發言，但立刻更正。立法會秘書處職員解釋，有關出錯都是當議員發言有停頓，系統誤以為是另一議員發言，但系統會自動更正，若系統未能更正，秘書處職員也會在後台修正。

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