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大學收生｜8大非本地生按年升6%　內地生佔77%創至少7年新高

社會

發布時間： 33 分鐘前

最後更新： 29 分鐘前

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教育局局長蔡若蓮。（資料圖片）

八大非本地生數字及內地生佔比均再創新高。教育局局長蔡若蓮今（30日）回應議員書面質詢時指，2023/24學年就讀教資會資助課程（包括研究院研究課程）的非本地生數量達23,054人，較上學年的21,709人升約6%，而其中內地生共有17,822人，佔77.3%，創至少7年來新高。

至於宿舍，8大在2023/24學年開始時，所有宿位申請當中的本地學生及非本地學生相對比例分別為55%及45%，而兩者宿位的申請成功率分別為65%及80%，非本地生的申請成功率也創9年新高。

蔡若蓮指，預計各大學將繼續因應本身條件，以「留學香港」品牌向世界各地推廣香港高等教育的優勢，循序漸進錄取更多非本地學生來港升學。而隨着香港專上教育提質擴容，學生宿舍的需求會相應增加，當局樂與院校和各界人士探索靈活創新的方法增加宿舍供應。

她又提到，根據教資會資助大學提供的資料，去年9月可供編配的學生宿位合共約3.7 6萬個，連同宿舍發展基金補貼增設、目標於2027年或之前落成的1.35萬個宿位，未來數年宿位數目將逐步增至約5萬個，以照顧包括新增學生的需求。

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蔡若蓮 來港升學 大學 專上教育 教育局

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