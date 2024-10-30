  • 27°C
香港時間：20241030日 (三) 20:36

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

強人父母｜陳錦鴻自閉兒變鋼琴才子　暖爸揭育兒辛酸：11歲仲幫緊佢沖涼

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

陳錦鴻愛兒陳駕樺患有自閉症，17歲的駕樺現已成為鋼琴才子

【陳錦鴻/好爸爸/自閉兒/音樂尖子】現年57歲的陳錦鴻曾是TVB當紅小生，由於愛兒陳駕樺小時候發現患有自閉症，2011年，陳錦鴻停工專注照顧愛兒，日前他跟太太杜雯惠受訪，愛兒陳駕樺更激罕露面兼晒琴技。

陳錦鴻夫婦接受劉雅麗主持的網上節目《我和劉雅麗有個約會》訪問，17歲的兒子陳駕樺近年愛上彈琴，由2019年開始學習，至今已達鋼琴演奏級程度。

陳錦鴻兒子｜杜雯惠：病童家長別自我標籤

問到如何栽培兒子，陳錦鴻說：「每個人都可以係天才，都有佢嘅優點跟特性，某時候優點太多，沒有專注去發展。我當然希望阿仔做佢喜歡嘅嘢，就當訓練一個演員咁去栽培佢，呢10幾年我響屋企扮演住唔同『角色』，每日都好似演緊戲，無論佢做錯事或唔理解也好，我都保持好好嘅笑容，因為我演緊『角色』，否則就會比佢影響情緒。」

以往不給予兒子壓力的陳錦鴻，待駕樺14、15歲之時，漸漸調校教導方式，他說：「跟他分析性格上的優缺點以及可以改善嘅地方，我都希望佢去到某個年紀時，唔需要我和太太去照顧，希望可儘快獨立。」

另外，杜雯惠說兒子於溝通上沒大問題，只是中文麻麻，反而英語比較好，基本上跟同齡年青人沒大分別：「我亦鼓勵家長們別自我標籤，那些所謂唔normal，亦都係用緊一把呎去度，無可能用一把呎度晒所有人，所以別覺得自己嘅兒女跟別人唔同，只是每個人都有其不同之處。」

點擊圖片放大
+6
+5

陳錦鴻兒子｜陳錦鴻花數年氹愛兒「便便」

2011年陳錦鴻停工專注照顧愛兒，劉雅麗大爆駕樺年幼時不肯去「便便」，錦鴻花幾年時間氹愛兒，陳錦鴻：「因為佢看待事物好仔細，稍為不妥就停頓下來，或許帶佢上廁所，佢感覺好危機或有心理障礙。」

錦鴻透露幫兒子沖涼至11歲，他解釋：「唔單止我幫佢沖涼，佢都會幫我沖，點解呢？我想令佢了解人嘅身體，你幫我搽番梘，我又幫佢搽，令佢明白咁樣就代表清潔。正如現在我每日替佢按摩，慢慢佢會明白甚麼是舒服和放鬆身體，當爸爸好攰時，佢會幫番我按，明白這樣是待人體貼。」

陳錦鴻兒子｜陳錦鴻每日晚飯後帶兒子逛街

教導自閉兒花上不少心血，錦鴻更將戲劇訓練法用於教仔上，他說：「做爸爸的只希望仔女長大後可以融入社區、搵到喜愛工作以及可以自理生活，由細至大我以這為目標。所以我每天都帶佢出去，好忙嘅，每日都有唔同嘅遊戲，我將劇院學到嘅嘢轉化為日常玩意，好似在公園玩爬樹遊戲，可以明白人與人之間可相互信任。」

另外每日晚飯後會帶兒子逛街：「不停講解街上的標語、有咩買呀，雖然佢沒反應又唔理我，但我繼續跟佢講，叻嘅人可以聽一次已明白，唔叻嘅人可能要講100次、1千次或3千次，慢慢佢吸收到，證明係可以的。」

（取自微博）

陳錦鴻兒子｜自閉兒即席晒琴技

網民說看過自閉症小孩在巴士尖叫，母親遭乘客批評不管教，原來杜雯惠有著相同遭遇。她說：「近年社區多人留意(自閉症)，以前就比較少人討論，加上兒子當年尚年幼，自然會比較擔心，抱著他出街被人鬧會感覺無助。」夫婦倆近年不時帶兒子逛街或飯聚：「你愈係避開，情況反而愈難改善，佢地應該接觸多點社區。」

席間陳駕樺自彈自唱一首自創歌曲，只見17歲的駕樺長得高大，問他喜愛古典抑或流行曲，他即說：「對於我來說，我比較喜歡pop song，因為多數聽流行曲，感覺好刺激。」

駕樺將跟同學們於學校表演，「來自不同國際學校嘅學生來睇我哋演出，音樂老師為了我可以發揮水準，佢就幫我報名，我想唱《take of me》，呢首係舊歌，好多人都識。」

點擊圖片放大
+4
+3

陳錦鴻兒子｜杜雯惠：無得迫和發掘

杜雯惠透露駕樺年幼時好抗拒音樂，惟2019年帶兒子看完某套電影，就主動說想學琴，她說：「佢一日彈四至五個鐘，唔係迫佢彈，係佢自己自然地去彈，無得迫架噃，老師都話呢個世界無天才，在乎你有無興趣，只有苦練但沒有天才。」

杜雯惠續說兒子稍後會繼續攻讀音樂：「其實係無懸念，佢自己喜愛寫歌、唱歌和彈琴，鍾意音樂就行咗呢條路，無得發掘和迫嘅，都感恩嘅，我喜愛音樂，阿仔又做音樂。」

強人爸爸｜陳錦鴻為自閉兒停工揭育兒辛酸史　悉心裁培兒子成音樂尖子

最強父母丨杜雯惠陳錦鴻從容面對測驗14分　發掘自閉兒鋼琴天份成演奏級生

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

星二代｜周汶錡兩混血兒子型爆打鼓　年花逾9萬讀港島名校栽培體藝
13:01 2024/10/23
星二代｜周汶錡兩混血兒子型爆打鼓　年花逾9萬讀港島名校栽培體藝
最強父母丨杜雯惠陳錦鴻從容面對測驗14分　發掘自閉兒鋼琴天份成演奏級生
18:22 2024/01/19
最強父母丨杜雯惠陳錦鴻從容面對測驗14分　發掘自閉兒鋼琴天份成演奏級生
強人爸爸｜陳錦鴻為自閉兒停工揭育兒辛酸史　悉心裁培兒子成音樂尖子
19:54 2024/10/15
強人爸爸｜陳錦鴻為自閉兒停工揭育兒辛酸史　悉心裁培兒子成音樂尖子

你可能感興趣

星二代｜周汶錡兩混血兒子型爆打鼓　年花逾9萬讀港島名校栽培體藝
13:01 2024/10/23
星二代｜周汶錡兩混血兒子型爆打鼓　年花逾9萬讀港島名校栽培體藝
最強父母丨杜雯惠陳錦鴻從容面對測驗14分　發掘自閉兒鋼琴天份成演奏級生
18:22 2024/01/19
最強父母丨杜雯惠陳錦鴻從容面對測驗14分　發掘自閉兒鋼琴天份成演奏級生
強人爸爸｜陳錦鴻為自閉兒停工揭育兒辛酸史　悉心裁培兒子成音樂尖子
19:54 2024/10/15
強人爸爸｜陳錦鴻為自閉兒停工揭育兒辛酸史　悉心裁培兒子成音樂尖子
自閉症 陳錦鴻 爸媽心聲 家庭關係 國際學校 音樂

最高瀏覽

急症室最長等候時間（10月30日 時間16:05）
急症室最長等候時間（10月30日 時間16:05）
英年早逝丨前央視名主持顧國寧猝逝終年46歲　友人曝患肺癌：從確診到離世僅20日 【附肺癌成因+ 症狀】
英年早逝丨前央視名主持顧國寧猝逝終年46歲　友人曝患肺癌：從確診到離世僅20日 【附肺癌成因+ 症狀】
香港仔女屍案｜25歲外藉女傭瀑布底死亡　深夜同赴瀑布頂外籍男被控謀殺
香港仔女屍案｜25歲外藉女傭瀑布底死亡　深夜同赴瀑布頂外籍男被控謀殺
消委會食油推薦2024｜6款食油測試含致癌物塑化劑 推薦15款滿分名單橄欖油/牛油果油/芥花籽油/花生油
消委會食油推薦2024｜6款食油測試含致癌物塑化劑 推薦15款滿分名單橄欖油/牛油果油/芥花籽油/花生油
中學名校面試｜港華前副校傳授名校面試4大要訣　收生重視3方面能力：證書多唔代表好
中學名校面試｜港華前副校傳授名校面試4大要訣　收生重視3方面能力：證書多唔代表好