強人父母｜陳錦鴻自閉兒變鋼琴才子　暖爸揭育兒辛酸：11歲仲幫緊佢沖涼

▲ 陳錦鴻愛兒陳駕樺患有自閉症，17歲的駕樺現已成為鋼琴才子

【陳錦鴻/好爸爸/自閉兒/音樂尖子】現年57歲的陳錦鴻曾是TVB當紅小生，由於愛兒陳駕樺小時候發現患有自閉症，2011年，陳錦鴻停工專注照顧愛兒，日前他跟太太杜雯惠受訪，愛兒陳駕樺更激罕露面兼晒琴技。

陳錦鴻夫婦接受劉雅麗主持的網上節目《我和劉雅麗有個約會》訪問，17歲的兒子陳駕樺近年愛上彈琴，由2019年開始學習，至今已達鋼琴演奏級程度。

陳錦鴻兒子｜杜雯惠：病童家長別自我標籤

問到如何栽培兒子，陳錦鴻說：「每個人都可以係天才，都有佢嘅優點跟特性，某時候優點太多，沒有專注去發展。我當然希望阿仔做佢喜歡嘅嘢，就當訓練一個演員咁去栽培佢，呢10幾年我響屋企扮演住唔同『角色』，每日都好似演緊戲，無論佢做錯事或唔理解也好，我都保持好好嘅笑容，因為我演緊『角色』，否則就會比佢影響情緒。」

以往不給予兒子壓力的陳錦鴻，待駕樺14、15歲之時，漸漸調校教導方式，他說：「跟他分析性格上的優缺點以及可以改善嘅地方，我都希望佢去到某個年紀時，唔需要我和太太去照顧，希望可儘快獨立。」

另外，杜雯惠說兒子於溝通上沒大問題，只是中文麻麻，反而英語比較好，基本上跟同齡年青人沒大分別：「我亦鼓勵家長們別自我標籤，那些所謂唔normal，亦都係用緊一把呎去度，無可能用一把呎度晒所有人，所以別覺得自己嘅兒女跟別人唔同，只是每個人都有其不同之處。」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

陳錦鴻兒子｜陳錦鴻花數年氹愛兒「便便」

2011年陳錦鴻停工專注照顧愛兒，劉雅麗大爆駕樺年幼時不肯去「便便」，錦鴻花幾年時間氹愛兒，陳錦鴻：「因為佢看待事物好仔細，稍為不妥就停頓下來，或許帶佢上廁所，佢感覺好危機或有心理障礙。」

錦鴻透露幫兒子沖涼至11歲，他解釋：「唔單止我幫佢沖涼，佢都會幫我沖，點解呢？我想令佢了解人嘅身體，你幫我搽番梘，我又幫佢搽，令佢明白咁樣就代表清潔。正如現在我每日替佢按摩，慢慢佢會明白甚麼是舒服和放鬆身體，當爸爸好攰時，佢會幫番我按，明白這樣是待人體貼。」

陳錦鴻兒子｜陳錦鴻每日晚飯後帶兒子逛街

教導自閉兒花上不少心血，錦鴻更將戲劇訓練法用於教仔上，他說：「做爸爸的只希望仔女長大後可以融入社區、搵到喜愛工作以及可以自理生活，由細至大我以這為目標。所以我每天都帶佢出去，好忙嘅，每日都有唔同嘅遊戲，我將劇院學到嘅嘢轉化為日常玩意，好似在公園玩爬樹遊戲，可以明白人與人之間可相互信任。」

另外每日晚飯後會帶兒子逛街：「不停講解街上的標語、有咩買呀，雖然佢沒反應又唔理我，但我繼續跟佢講，叻嘅人可以聽一次已明白，唔叻嘅人可能要講100次、1千次或3千次，慢慢佢吸收到，證明係可以的。」

▲ （取自微博）

陳錦鴻兒子｜自閉兒即席晒琴技

網民說看過自閉症小孩在巴士尖叫，母親遭乘客批評不管教，原來杜雯惠有著相同遭遇。她說：「近年社區多人留意(自閉症)，以前就比較少人討論，加上兒子當年尚年幼，自然會比較擔心，抱著他出街被人鬧會感覺無助。」夫婦倆近年不時帶兒子逛街或飯聚：「你愈係避開，情況反而愈難改善，佢地應該接觸多點社區。」

席間陳駕樺自彈自唱一首自創歌曲，只見17歲的駕樺長得高大，問他喜愛古典抑或流行曲，他即說：「對於我來說，我比較喜歡pop song，因為多數聽流行曲，感覺好刺激。」

駕樺將跟同學們於學校表演，「來自不同國際學校嘅學生來睇我哋演出，音樂老師為了我可以發揮水準，佢就幫我報名，我想唱《take of me》，呢首係舊歌，好多人都識。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

陳錦鴻兒子｜杜雯惠：無得迫和發掘

杜雯惠透露駕樺年幼時好抗拒音樂，惟2019年帶兒子看完某套電影，就主動說想學琴，她說：「佢一日彈四至五個鐘，唔係迫佢彈，係佢自己自然地去彈，無得迫架噃，老師都話呢個世界無天才，在乎你有無興趣，只有苦練但沒有天才。」

杜雯惠續說兒子稍後會繼續攻讀音樂：「其實係無懸念，佢自己喜愛寫歌、唱歌和彈琴，鍾意音樂就行咗呢條路，無得發掘和迫嘅，都感恩嘅，我喜愛音樂，阿仔又做音樂。」

強人爸爸｜陳錦鴻為自閉兒停工揭育兒辛酸史 悉心裁培兒子成音樂尖子

最強父母丨杜雯惠陳錦鴻從容面對測驗14分 發掘自閉兒鋼琴天份成演奏級生

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】