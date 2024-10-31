枕頭推薦︱用錯枕頭易瞓捩頸致頭痛失眠　《LDK》推薦10款枕頭高承托力透氣舒適一覺瞓天光

▲ 用錯枕頭易瞓捩頸致頭痛失眠！《LDK》推薦10款枕頭，高承托力透氣舒適一覺瞓天光。

【枕頭／高度調節／頸痛／頭痛／消委會】高質枕頭能助你一夜好眠！日本家品雜誌《LDK the Beauty》近日以3大標準檢視市面上各款枕頭，並推薦10款高承托力超舒適的「公主級」枕頭，當中最便宜的只要不到$200就能入手，性價比超高！

最新影片：

枕頭推薦︱如何挑選適合的枕頭？

《LDK》讀者調查顯示，有高達85%的人對於睡眠品質不滿意，表示即使睡醒亦覺得疲倦。對此，《LDK》表示想要改善睡眠，其實只需更換枕頭，就能獲得更好的睡眠品質。而選擇枕頭首要的條件就是「找到適合的高度」：

可調節高度枕頭是一種可以自由調節至理想高度的枕頭，讓消費者能以最合適又舒服的姿勢入睡，同時達到保護頸椎的效果。

《LDK》提醒，枕頭的高度太高或太低，睡眠姿勢就會塌陷，導致身體血液流動減緩和對頸部造成壓力，進一步引起頭痛、頸部和肩部不適等其他問題，讓人容易在半夜因不適醒來。

至於理想的睡眠姿勢，其實是要與站立時保持相同；枕頭最佳高度，應是眼睛自然連接到天花板以及雙腳的高度。

除了高度以外，以下3個因素亦是不適合的枕頭會影響睡眠品質的關鍵：

枕頭太硬，會對局部區域造成壓力，進而導致背痛、肩痛和腰痛。

枕頭太軟，難以承托穩定頭部，而且會令身體下陷，翻身困難。

枕頭不透氣，熱氣和濕氣容易滯留在頭部和床墊中，可能會導致因體熱不適而醒來。

枕頭推薦︱3大評測標準

《LDK》以3大標準評測並選出「公主級別」高質枕頭，評估重點是能維持用家整體的「睡眠舒適度」：

1. 舒適度：

由東京治療學院講師熊坂元樹檢視枕頭是否適合平躺及是否易於翻身，結合枕頭材質做出綜合判斷。

2. 透氣度：

將水滴到枕頭上，模擬真實人體頭部的熱量和負載，檢測1小時後枕頭的最大濕度變化，評估吸熱的難度；能保持低濕度和低溫的枕頭為佳。

3. 耐用性

使用20kg的設備，對枕頭施加一定時間的壓力和振動。放置一段時間後，測量比較產品與驗證前的高度變化；易恢復到驗證前狀態的程度為佳。

枕頭推薦︱精選10款可調節高度枕頭

（排名由低至高）

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

枕頭推薦︱同場加映：消委會評測15款枕頭

消委會曾測試市面上15款枕頭樣本，6款為聚酯纖維、6款為記憶棉、3款為乳膠，售價由139元至1,558元不等。15款枕頭由歐洲一所實驗室根據亞洲男女的體型特徵，包括身高、體重、肩膀闊度等，安排一男一女測試樣本承托表現，測試項目包括耐用程度、使用舒適程度和枕袋纖維成分。

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

15款總評分最高（4分）的7款枕頭分別為：

蓓莎 Bursa（Comfort Microlux Pillow），145元，聚酯纖維枕

宜家家居 Ikea（HYLLE firmer item number: 002.827.21），200元，聚酯纖維枕

蓆夢思 Simmons Beautyrest（甜夢 維斯科記憶枕 穩固承托 Viscospring Wonderpillow Firm），1,100元，記憶棉枕

海馬牌 Sea Horse（MEM-F-100），200元，記憶棉枕

Cherry（貴族乳膠枕 Royal latex pillow），399元，乳膠枕

鄧祿普 Dunlopillo（舒享標準枕 Super Comfort Standard），700元，乳膠枕

睡康寧 Suzuranbed（Tree Pillow Natural Standard / Natural Latex Pillow），499元，乳膠枕

枕頭推薦︱消委會：揀選枕頭4大要點

1. 高度：不宜過高。若枕頭不夠高可用毛巾或墊層墊高；若枕頭過高，除非睡枕有可拆除墊層，否則難以把枕頭高度降低。

2. 物料：乳膠或泡棉（foam）枕頭，有研究顯示這類枕頭或能提供較好頸椎與頭顱承托。

3. 軟硬度：太軟的枕頭承托力不足，不能有效承托頸椎與頭顱；太硬的枕頭會令頸部肌肉、頸椎關節受壓。

4. 形狀：有些設計較符合頸椎生理弧度，如枕頭中間較低，但頸部有特別承托，方便仰睡；兩側較高則方便側睡。

消委會指除了考慮以上因素，枕頭舒適度也受個人喜好影響，因此購買枕頭前必須親自嘗試是否合適，例如躺下使用枕頭仰臥與側臥數分鐘，以感受舒服、合適程度。

相關文章：

枕頭套細菌｜研究揭枕頭套7日不洗 細菌比廁所板多1.7萬倍 恐引發腦膜炎等10大健康問題

超市大搜查｜日雜《LDK》8款可調節高度枕頭大比拼 3款A級以上舒適透氣最平$252

失眠｜瞓得差因為睡前欠儀式感？ 專家教9大貼士助你輕鬆入眠

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5