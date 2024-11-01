健康飲食｜外國研究追蹤13萬人　揭1類食物每周食2份「失智症風險激增14%」

【失智症／外國研究／飲食／加工肉】飲食與健康息息相關！美國有研究指出，食越多加工紅肉，失智症風險便會越大，每周攝取約2份加工紅肉者，患上失智症風險便攝取量較少人士提高14％。有台灣腎臟科醫生建議大家，平日可用3類食物取代工紅肉，以減低風險。

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台灣腎臟科醫生王介立於個人Facebook專頁指出，阿茲海默症協會國際會議（AAIC）早前曾追蹤逾13萬人長達40年，研究加工紅肉與失智症之間的關係。根據研究數據顯示，每月攝取不到3份加工紅肉者，對比每周攝取約兩份加工紅肉者，認知障礙風險足足提高14%；，除此之外「每日食用的加工紅肉」每增加一份，便會與全球認知功能老化額外增長1.6年問題有所關聯。

健康飲食｜以3類食物取代加工紅肉 即可降低風險

研究亦強調，假如將每日一份加工紅肉替換成堅果、豆類或豆腐，便可將認知障礙風險降低20%。加工紅肉的定義包括以下4種：

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王介立醫生續指，自己平日偶爾會吃紅肉，不過僅限於原型紅肉，亦建議大眾應減少攝取加工紅肉，以降低多種患病風險。

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健康飲食｜拆解認知障礙症常見症狀

老人認知能力漸趨下降，不少人容易患上認知障礙症。據本港醫管局智友站資料，認知障礙症又稱「失智症」、「老人癡呆症」、「腦退化症」，是大腦神經細胞病變，引致腦部功能不正常地衰退的病患之統稱；也是一種因腦部功能喪失而出現的疾病，它會影響記憶、思維、語言、判斷能力、行為及性格，阿茲海默症為其中一種認知障礙症。

患者的記憶力及其他認知功能（例如學習、理解、語言運用、方向感及判斷力等）會逐漸失去；有些病人也會有抑鬱、幻覺或人格改變的病徵。估計70歲長者患病率，每6位女士便有一位，每10位男士便有一位患上。

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健康飲食｜科學實證11種補腦食物

美國健康資訊網站《Healthline》盤點11種補腦食物，每一種都獲科學實證對大腦健康有幫助，更有增強記憶力、減低腦退化風險等作用。

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資料來源：AAIC、醫管局智友站、Facebook@王介立醫生

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