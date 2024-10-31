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旺角餐廳｜旺角餐廳天花板驚現老鼠　帶落灰塵加餸引食客恐慌

社會

發布時間： 25 分鐘前

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旺角餐廳天花板驚現老鼠，帶落灰塵加餸引食客恐慌。

餐廳內若有老鼠，可能說明其存在衛生和食品安全問題。

近日，有人在Facebook「香港突發事故」群組轉載影片，指日前旺角一餐廳驚現大老鼠，其移動過程中不斷有灰塵跌落食客座位及食物中，引發餐廳食客圍觀影像。網民笑稱：仲有現場表演。

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旺角餐廳｜餐廳天花板驚現老鼠　

據影片可見，10月21日晚上6時57分左右，旺角某餐廳上方連接燈具的橫梁上有一隻老鼠在活動，老鼠身形應有巴掌大小，尾巴與身長等長，據文字描述，老鼠移動間不斷將上方灰塵帶落至食客座位。

老鼠的出現引得餐廳食客紛紛抬頭觀看，有部份人拿出手機影像，也有人做出躲避姿勢，擔心老鼠可能不慎踩空落下。

旺角餐廳｜網民：加送老鼠刺身

影片發布後引其網民熱議，笑指「同場表演」、「米奇出嚟巡遊」、「生意好，老鼠都黎幫襯」、「仲有現埸表演」、「幾正呀，有得加餸」、「加啲灰塵調味一下」、「加送老鼠刺身」。

玩笑之餘，有網民認真分析餐廳的衛生情況「除咗好高嘅大廈嘅高層單位，其實乜嘢地方都會有老鼠，唔係話乾淨就一定冇」，也有人建議「報食環」。

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