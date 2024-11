TOPick會員有獎 ｜送你 Monchhichi 50 周年慶祝跑800米粉絲輕量跑(個人)(1位)＋ 香港戶外用品及運動博覽 2024 入場門票 (4張) (5份)

Monchhichi 50 周年活動登陸西沙 GO PARK

EveryOne RUN 推出獨家限定紀念品 FUN FUN 登場

Monchhichi 自 1974 年誕生就深受全球歡迎,為慶祝 Monchhichi 50 周年,今個 12 月 Everyone Run 將 推出品牌第一個卡通跑項目 – Monchhichi 50 周年跑並邀請粉絲一齊慶祝!官方授權舉辦今次 Monchhichi 50 周年慶祝活動,邀請 Monchhichi 換上運動服走到戶外,特別舉行 Monchhichi Run 及 Monchhichi Hunting!活動當然唔少得同 Monchhichi Meet & Greet 環節及期間限定店讓粉絲購買 Monchhichi 50 周年會場限定產品!

Monchhichi 50 周年慶祝跑以西沙 GO PARK 為活動場地,場內提供優質專業跑道予 參加者享受跑步樂趣。為配合運動主題,活 動當日 Monchhichi 將換上運動裝扮;會場將設有多個 Monchhichi 打卡位,Monchhichi 亦會到場跟參加者打打氣,參加者有機會可以 近距離跟 Monchhichi 拍照及互動!

EveryOne Run : 設不同組別予不同跑者參加

Monchhichi 50 周年慶祝跑設有專業跑及 FUN RUN 兩大環節: 個人計時跑為 1.6 及 3.2K、800M 粉絲 輕量跑 及 800M 親子跑共四個項目; 適合不同年齡個人、親子,專業跑手參加。特設 2 項 Fun Run 予個人及親子跑則為初試路跑的朋友及小朋友參加。 2 項計時跑將於早上時段進行,作為西沙 GO PARK 新場第一跑,相信各專業跑手定必期待於這條 5M 闊專門跑道挑戰下自己。

Monchhichi 粉絲最期待的必定是跑手包裡收到的限定紀念品。為隆重其事,Everyone Run 特別設計 了獨家使用的 Monchhichi 跑步造型素材,所有贈品附加了 50 周年 logo 以加強紀念性。參加今次 Monchhichi 50 周年慶祝跑每名跑手都會獲得附有 “Monchhichi 50 周年” 紀念品的跑手包,不同組別 的跑手包會有不同紀念品,各具特色。4 個組別門票分別是: $358, $ 388, $458, $ 898, 所有組別有的 跑步用品包括 T 恤,冰巾,號碼布,當中附送的“限定獎牌” 及 電子證書必定令跑手愛不釋手;獎牌 及電子證書都附有官方授權 50 周年 logo,單是紀念品零售價已達 $400 以上。

粉絲包紀念品更額外加上運動袋、紋身貼、限定襟章或打氣旗仔等,既實用又具收藏價值。

同場加映首個 Monchhichi 尋印遊戲

如果粉絲或小朋友喜歡 Hunting 的話,可以 HK$99 購買「Monchhichi 日誌」,於 西沙 GO PARK 內展開 探索旅程,「Monchhichi 日誌」內包括現金劵、填色畫、貼紙及日誌卡。憑「Monchhichi 日誌」於西 沙 Go Park 不同地方集齊 8 個印章便可免費換領限量獎品,讓您的旅程更完滿!有關購買詳情,可於 Everyone Run 官方網頁,Facebook 或 Instagram 取得。

活動資訊

日期: 2024 年 12 月 15 日(星期日)

地點: 西沙 GO PARK

時間: 08:00-17:00

賽程: 800 米 / 1600 米 / 3200 米

香港戶外用品及運動博覽暨健身科技及器材博覽2024

由各式各樣嘅運動用品、健身器材、體健產品、行山露營用品、裝備等豐富產品都應有盡有!更匯聚各類精彩活動、運動比賽、多項運動體驗同戶外教室,現場活動多樣化,一定滿足到對運動、戶外活動同健身有興趣嘅朋友。

展覽日期:2024年11月22- 24日 (星期五至日)

時間:上午11:00-晚上8:00

展覽地點:香港會議展覽中心Hall 3DEFG

場內活動及資訊

戶外用品、運動產品及健身器材

多項運動體驗 劍擊 平衡車 高輪單車 羽毛球 匹克球 飛鏢 等等

運動與戶外教室相關講座

春苗秋實”首屆粵港澳青少年擊劍俱樂部聯賽(香港站)

會展三人籃球邀請賽

會展1 on 1單打王

教師體育節飛鏢比賽

會展軟式飛鏢邀請賽

Shiny Bee x 黑妹盃羽毛球賽

會展盃乒乓球挑戰賽

匹克球聯賽香港首站賽事

香港國際功能性體適能錦標賽2024

極限單車表演

露營車會展覽

TOPick 新聞送你 800米粉絲輕量跑(個人)(1位)+ 香港戶外用品及運動博覽 2024 入場門票 (4張) (5份),點先可以擁有?即睇以下遊戲玩法!

