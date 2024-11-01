TOPick會員有獎 ｜送你 Monchhichi 50 周年慶祝跑800米粉絲輕量跑(個人)(1位)＋ 香港戶外用品及運動博覽 2024 入場門票 (4張) (5份)

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熱門 奧蘇利雲 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

Monchhichi 50 周年活動登陸西沙 GO PARK

EveryOne RUN 推出獨家限定紀念品 FUN FUN 登場

Monchhichi 自 1974 年誕生就深受全球歡迎，為慶祝 Monchhichi 50 周年，今個 12 月 Everyone Run 將 推出品牌第一個卡通跑項目 – Monchhichi 50 周年跑並邀請粉絲一齊慶祝！官方授權舉辦今次 Monchhichi 50 周年慶祝活動，邀請 Monchhichi 換上運動服走到戶外，特別舉行 Monchhichi Run 及 Monchhichi Hunting！活動當然唔少得同 Monchhichi Meet & Greet 環節及期間限定店讓粉絲購買 Monchhichi 50 周年會場限定產品！

Monchhichi 50 周年慶祝跑以西沙 GO PARK 為活動場地，場內提供優質專業跑道予 參加者享受跑步樂趣。為配合運動主題，活 動當日 Monchhichi 將換上運動裝扮；會場將設有多個 Monchhichi 打卡位，Monchhichi 亦會到場跟參加者打打氣，參加者有機會可以 近距離跟 Monchhichi 拍照及互動！

EveryOne Run ： 設不同組別予不同跑者參加

Monchhichi 50 周年慶祝跑設有專業跑及 FUN RUN 兩大環節： 個人計時跑為 1.6 及 3.2K、800M 粉絲 輕量跑 及 800M 親子跑共四個項目； 適合不同年齡個人、親子，專業跑手參加。特設 2 項 Fun Run 予個人及親子跑則為初試路跑的朋友及小朋友參加。 2 項計時跑將於早上時段進行，作為西沙 GO PARK 新場第一跑，相信各專業跑手定必期待於這條 5M 闊專門跑道挑戰下自己。

Monchhichi 粉絲最期待的必定是跑手包裡收到的限定紀念品。為隆重其事，Everyone Run 特別設計 了獨家使用的 Monchhichi 跑步造型素材，所有贈品附加了 50 周年 logo 以加強紀念性。參加今次 Monchhichi 50 周年慶祝跑每名跑手都會獲得附有 “Monchhichi 50 周年” 紀念品的跑手包，不同組別 的跑手包會有不同紀念品，各具特色。4 個組別門票分別是： $358, $ 388, $458, $ 898, 所有組別有的 跑步用品包括 T 恤，冰巾，號碼布，當中附送的“限定獎牌” 及 電子證書必定令跑手愛不釋手；獎牌 及電子證書都附有官方授權 50 周年 logo，單是紀念品零售價已達 $400 以上。

粉絲包紀念品更額外加上運動袋、紋身貼、限定襟章或打氣旗仔等，既實用又具收藏價值。

點擊圖片放大
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同場加映首個 Monchhichi 尋印遊戲

如果粉絲或小朋友喜歡 Hunting 的話，可以 HK$99 購買「Monchhichi 日誌」，於 西沙 GO PARK 內展開 探索旅程，「Monchhichi 日誌」內包括現金劵、填色畫、貼紙及日誌卡。憑「Monchhichi 日誌」於西 沙 Go Park 不同地方集齊 8 個印章便可免費換領限量獎品，讓您的旅程更完滿！有關購買詳情，可於 Everyone Run 官方網頁，Facebook 或 Instagram 取得。

點擊圖片放大

 

活動資訊

日期： 2024 年 12 月 15 日(星期日)

地點： 西沙 GO PARK

時間： 08:00－17:00

賽程： 800 米 / 1600 米 / 3200 米

官方網址

 

香港戶外用品及運動博覽暨健身科技及器材博覽2024

由各式各樣嘅運動用品、健身器材、體健產品、行山露營用品、裝備等豐富產品都應有盡有！更匯聚各類精彩活動、運動比賽、多項運動體驗同戶外教室，現場活動多樣化，一定滿足到對運動、戶外活動同健身有興趣嘅朋友。

展覽日期：2024年11月22- 24日 (星期五至日)

時間：上午11:00－晚上8:00

展覽地點：香港會議展覽中心Hall 3DEFG

場內活動及資訊

  • 戶外用品、運動產品及健身器材
  • 多項運動體驗 劍擊 平衡車 高輪單車 羽毛球 匹克球 飛鏢 等等
  • 運動與戶外教室相關講座
  • 春苗秋實”首屆粵港澳青少年擊劍俱樂部聯賽（香港站）
  • 會展三人籃球邀請賽
  • 會展1 on 1單打王
  • 教師體育節飛鏢比賽
  • 會展軟式飛鏢邀請賽
  • Shiny Bee x 黑妹盃羽毛球賽
  • 會展盃乒乓球挑戰賽
  • 匹克球聯賽香港首站賽事
  • 香港國際功能性體適能錦標賽2024
  • 極限單車表演
  • 露營車會展覽

TOPick 新聞送你 800米粉絲輕量跑(個人)(1位)＋ 香港戶外用品及運動博覽 2024 入場門票 (4張) (5份)，點先可以擁有？即睇以下遊戲玩法！

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- 按參加遊戲答問題

遊戲只限TOPick會員參加，如非TOPick會員，請按【會員登記】；登入後再參加遊戲

 

條款及細則：

截止日期：11月5日（星期二）（23：59）

公佈得獎：11月6日（星期三）

得獎名單：hket App內「TOPick會員活動」

只限TOPick會員參加，每人只限登記一次

此活動新會員優先。
新登記TOPick會員必需年滿18歲或以上
評審準則：有獎遊戲以參加者回答遊戲表格內之問題為決定最終得獎，準則由《香港經濟日報》TOPick 市務部以 1） 最能回應問題、2） 附有詳盡解說、3） 表達出個人意見 及 4） 創意 選出最佳答案

如發現以空號或假帳戶參加活動，或以任何程式擾亂或操控活動，TOPick有權取消該參加者參加及得獎資格，而毋需另行通知。
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得獎人士獲發「TOPick得獎通知」電郵，會員須自行點擊電郵內的連結，進入大會（第三方）系統。大會（第三方）將在閣下換領過程要求填寫個人資料，包括姓名、電郵、電話等資料。若閣下透過連結進入相關的第三方網站，或使用第三方提供之產品及/或服務，本公司將不會為第三方網站內的內容和私隱政策負上任何法律責任。本公司《網頁私隱政策》並不適用於任何第三方網站和任何第三方，特此通知。私隱政策聲明： https://www.hket.com/info/privacyPolicy 與其他網頁與系統平台連結：倘閣下按任何廣告、使用作業系統帳戶功能或連結其他網頁的超連結（Hyperlink），即會離開本網站而進入另一個位置或系統，本網站並不負責保護閣下在瀏覽其他網頁、使用其他互聯網服務，或使用其他作業系統平台註冊帳戶，包括︰蘋果公司的 iOS、谷歌公司的 Android、微軟公司 Windows 平台等時，所可能洩漏的私隱、個人資料及可能受到 Cookies 的干擾或影響，閣下應自行參閱該公司的私隱政策（如有者）。免責聲明： https://www.hket.com/info/discla
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