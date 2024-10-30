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彩虹邨重建｜八旬婦憂「就嚟收檔」、「等唔到」新邨落成　商戶另覓地方經營意願不大

社會

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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第一期計劃最快於2028年展開，料涉丹鳳樓。（朱永倫攝）

逾60年歷史的彩虹邨重建方案今日（30日）出爐，第一期計劃最快於2028年展開，料涉碧海樓、金碧樓、丹鳳樓及兩所空置校舍，預計從第一期彩虹邨住戶入伙至最後一期住戶入伙預計需約15年。有居民不捨街坊，又擔憂自己年事已高，等不到重建後的彩虹邨落成；商戶則指彩虹邨的租金相宜，難以在其他地方找到相約面積和價錢的舖位。

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今年88歲的李婆婆居住在屬重建計劃第三期的紫薇樓60多年，她認為重建好壞參半，因邨內建築殘舊，但她年事已高，「廿幾年後我都唔知去咗邊」。李婆婆預計自己「就嚟收檔」，應「等唔到」重建後的彩虹邨落成，但希望至第三期計劃開啟前，可一直住在紫薇樓。她又形容「呢區乜都好」，自己每天早上都會在平台打太極，與街坊十分熟絡，如搬走會感到不捨；即使當局提供不同搬遷方案，仍希望可原區安置。

吳婆婆則住在首期清拆的碧海樓，她認為屋邨有翻新的必要，單位不時有漏水、石屎剝落問題，早前房署職員亦多次到其家中維修。不過，她與丈夫已住在彩虹邨多年，認為該區交通便利，不論去港島還是元朗，均十分方便，擔心搬到其他地方會不習慣。

「大屋搬細屋」的長者戶全免租金計劃適用於彩虹邨重建計劃，但「寬敞戶」需在重建方案定下前，自願搬出當前單位。吳婆婆直言「呢到已經唔係好大，仲叫我搬細啲，即係唔洗住啦」。她預料，搬到新公屋單位後，租金一定會較現時高，但為了居住環境寬敞，不會考慮有關方案；如有機會，希望重建後能原區安置。

報社檔主：唔拆都無用

在邨內經營藥材店近8年的劉小姐對重建表示十分不捨，她指，平日主要做熟客生意，入貨亦是按客人的喜好，不會有賣剩的問題，形容「做得好順手」，不捨得一衆街坊。她又提到，多年來儲了一班熟客，即使重開，生意亦不如以往。不過，她指自己已到了退休年紀，「冇咩好擔心」，重建後或會專注經營藥材店沙田分店。

在金碧樓樓下經營報社逾60年的陳先生表示，曾在金漢樓居住，支持遷拆重建，「彩虹邨唔拆都無用啦」。陳先生指，報紙是夕陽行業，已經「冇得做」，日常營業只是打發時間，未來不打算另覓地方開業。他又指，彩虹邨的租金相宜，約200呎的鋪位租金約6000元，未來難以在其他地方找到相約面積和價錢的舖位，考慮在拆卸後退休。

對於重建陳先生並沒有不捨，因日常主要與鄰近的商戶聊天，街坊則「冇一個熟」，又稱近年多了很多南亞裔人士及「新香港人」，「溝通唔到」。搬遷津貼方面，他則表示「銀紙唔會嫌少，但佢俾幾多就要幾多啦」。

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