東革阿里即溶咖啡丨衛生署檢出東革阿里即溶咖啡含壯陽藥主成分昔多芬 嚴重危害心臟病者
撰文： 羅嘉欣
發布時間： 2 小時前
最後更新： 55 分鐘前
【即溶咖啡/東革阿里/壯陽藥/衞生署】飲咖啡注意！衞生署呼籲市民切勿購買或服用一款名為「東革阿里即溶咖啡」的產品，該產品被檢出含有受管制藥物「昔多芬」，用於治療勃起功能障礙的處方藥物。
最新影片:
衞生署昨日（30日）表示一款名為「東革阿里即溶咖啡」的產品被發現含有未標示受管制藥物成分「昔多芬」，「昔多芬」是用於治療勃起功能障礙的處方藥物，必須在醫生建議下使用，亦只可在註冊藥劑師監督下於藥房憑醫生處方購買。「昔多芬」的副作用包括低血壓、頭痛、嘔吐、頭暈及暫時性視力模糊，亦可能與某些藥物（例如治療心絞痛的「硝酸甘油」）產生相互作用，令血壓降至危險水平。不當使用「昔多芬」可能構成嚴重健康風險，尤其是對有心臟問題的病人。
根據《條例》，所有藥劑製品須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可合法於市面銷售。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款100,000元及監禁兩年。
衞生署發言人強烈呼籲市民切勿購買成分不明或可疑的產品，亦不應服用來歷不明的產品。所有已註冊的藥劑製品於包裝上須附有香港註冊編號，格式為「HK-XXXXX」。未經註冊藥劑製品的安全、素質及效能均未獲保證。已購買上述產品的市民應立即停止服用，如服用有關產品後感到不適，應尋求醫護人員的意見。
同場加映: 消委會咖啡2024｜7款5星咖啡產品
消委會在49款咖啡產品中發現，有47款樣本均檢出基因致癌物丙烯酰胺、有46款咖啡樣本含有除害劑。不過，消委會為大家挑選出7款5星咖啡產品，大家不妨參考，名單如下：
消委會咖啡2024｜水中銀咖啡檢測10款無毒即溶咖啡
水中銀曾檢驗了市面上11個品牌、共30款分別來自東南亞、南美洲及歐洲的三合一即溶咖啡，結果發現即溶咖啡的毒性水平比連鎖店咖啡高1.8倍，只有10款通過無毒測試，名單如下：
同場加映:咖啡產品日飲2杯 咖啡因即超標
消委會提醒大家，成年人的建議咖啡因攝入量為每天不應高於400毫克。即溶咖啡粉，由於經過提取和濃縮處理，其咖啡因含量亦較高，每杯咖啡因含量為44毫克至274毫克。以產品包裝上標示的沖調即溶咖啡方式計算，雖然以每100克計算，佳之選「即溶咖啡（中度烘焙）」的咖啡因含量最高，每杯約含155毫克咖啡因，喝3杯已超出成人每日建議攝入量。惟排名第二的Keycof fee的「深度烘焙混合即沖咖啡」，雖然每100克只含3,921毫克咖啡因，但按一般沖調方式沖調出來的咖啡，每杯約含274毫克咖啡因，較佳之選更高，飲用2杯已超出成人每日建議攝入量。
相關文章:
食用安全︱呢款即溶咖啡不要飲 醫生警告100％有毒含1成分可致中風或死亡
超市大搜查‧消委會2024丨消委會評測食品安全一文睇盡 米粉/即食麵/意粉/食油/罐頭魚/雪糕/咖啡【持續更新】
天然壯陽｜男士日飲1份量咖啡不舉風險降4成 醫生教加1物飲用效果更佳【附8個保持雄風習慣】
消委會咖啡｜9成咖啡產品含致癌物+除害劑 7款5星安全名單一覽最平$39
HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m
追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5