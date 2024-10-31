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結業潮｜板長壽司全盛期27間分店　鄭威濤離世後一年執6舖僅剩銅鑼灣店

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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鄭威濤離世後板長一年執6舖僅剩銅鑼灣店。

【板長壽司/鄭威濤/結業潮】全盛時期有多達27間分店的板長壽司，至今年初餘下7間分店，但都在近月陸續結束營運。有網民近日發現旺角分店亦已結業，慨嘆自板長創辦人鄭威濤離世後，餐廳沒了昔日光景，只僅剩銅鑼灣區一間分店。

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板長壽司｜不敵日本連鎖壽司店 

近日在社交媒體「全港店舖執笠結業消息關注組」，有網民發現位於西洋菜南街昌記大廈的板長壽司已結業，並有裝修工人進入店內，疑似進行拆卸。根據OpenRice資料，目前全港只剩下銅鑼灣的分店在營業。

在過去三個月內，板長壽司連續關閉2間分店，網民紛紛回憶起已故創辦人鄭威濤，感慨「執下一間又一間」、「人走茶涼」。有網民指出，近年以壽司郎為首的日本連鎖壽司店大量進駐香港，香港本土壽司店已逐漸退潮。

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板長壽司｜中四輟學做廚房仔赴日學師

板長壽司創辦人鄭威濤，人稱「Ricky San」，發達故事亦相當傳奇。鄭威濤於7歲時從汕頭來港，後來升讀南區的培英中學，惟讀書成績一般。1985年，鄭威濤讀至中四輟學，到銅鑼灣友和日本料理學師，由於工作勤快又捱得，鄭威濤一年後火速上位到可握製壽司。友和老闆林祥友曾大讚鄭威濤叻仔、話頭醒尾。

1987年，鄭威濤向媽媽借了2萬元赴日本學藝，他沒有浪費時間玩樂，早上學日文、中午到拉麵店及壽司店學藝。由於日本人不接受外來人學壽司，所以只安排鄭威濤負責洗碗、拖地、送貨等。由於收入低微，鄭威濤限制自己三餐不能花多於35元，後來他轉至高級料理店學藝。日本學師嚴謹，鄭威濤曾被師父以毛巾掟面，他仍堅忍下去學習，終打動師父讓他學習壽司的技術。

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板長壽司｜與前妻創業開設手卷班戟店

鄭威濤的夢想是開舖當老闆，1989年，鄭威濤回流返港做日語導遊儲錢。1993年，他的弟弟鄭威祺在灣仔道創辦首家手卷班戟專門店「和味屋」掀起熱潮，曾月賺10萬元，但保守的鄭威祺不敢開分店，鄭威濤便與飲食業老闆、前妻李小玲合作，於1994年開設日式手卷班戟店「Pancake House」，高峰時期一度有9間分店。

鄭威濤與李小玲於1993年結婚，育有一對子女。李小玲曾接受訪問透露，她與前夫覺得日本班戟大有可為，遂賣樓資助鄭威濤創業，協助鄭威濤賺得人生第一桶金。李小玲指，一年後因班戟熱潮減退，果斷地全線結業，並變賣給一個飲食集團。

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板長壽司｜創辦味千拉麵後離婚再娶女職員

兩夫婦後來研發新的飲食生意，在一日本雜誌發現味千拉麵的加盟介紹書，兩人決定引進香港，而當時在味千社長介紹下，認識有意將之引入中國的潘慰及潘嘉聞姊弟，雙方遂於1996年在銅鑼灣駱克道開設首間味千拉麵，以九州豚骨拉麵作招徠。

鄭威濤與李小玲4年後離婚，其後鄭威濤跟味千香港職員林盈盈結婚，育有兩子。李小玲後來一次到庭聽審涉及前夫與味千的案件，她對於案件不願置評，但引用了陳志雲的金句：「真的假不了，假的真不了」，可圈可點。

至2004年，鄭威濤與潘慰、潘嘉聞及味千社長在尖沙咀加連威老道創辦首間「板前壽司」，成為本地著名連鎖壽司店之一。不過，鄭威濤卻疏略公司管理，曾多次發生食物中毒事件，但港人善忘，壽司店很快便再現人龍。2007年他更進軍東京赤板區開設第一間分店，同時開設高檔壽司店板長壽司，鄭威濤憑著板前及板長壽司每年賺逾4千萬。

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板長壽司｜投得藍鰭吞拿魚成香港第一人

鄭威濤懂得宣傳，2008年以43萬元投得有「日本一」之稱的藍鰭吞拿魚，是首位投得「日本一」的香港人，其後連續4年以外國人身份成功以高價投得「日本一」藍鰭吞拿魚，成為香港第一人。至今鄭威濤投得藍鰭吞拿魚的畫面，仍讓港人印象深刻。除了壽司店，鄭威濤亦曾開設串燒店以及「自家烏冬」店，更邀請著名男高音莫華倫代言。

鄭威濤更踩過界為TVB拍攝旅遊飲食節目，先後夥拍官恩娜和徐淑敏主持《和味無窮》，到日本介紹當地美食。鄭威濤的發跡史亦被TVB翻拍成劇集《和味濃情》。

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板長壽司｜投資物業商舖大賺及後官司纏身

鄭威濤做生意看準時機，同時在投資物業上有斬獲，他曾於2002年底以1,000萬買入跑馬地豪宅比華利山一單位，之後以近2,000萬賣出，賺了足足一倍。其後鄭威濤更以近半億，買入西貢銀巒路一棟兩層高的獨立屋自住，大屋背山面海。

2012年，鄭威濤亦曾高價買舖，購入旺角西洋菜南街34號一個面積約650呎地舖，以2.38億元易手，呎價高達36.6萬元，晉身「旺角舖王」。鄭威濤當年稱公司生意額上升，內地客不絕而出手高價買舖。

可是形象高調的鄭威濤後來官司纏身，與潘慰、潘嘉聞有商業糾紛，鄭威濤在上訴庭和終審庭俱敗訴收場。2017年，鄭威濤在庭上透露自己確診胰臟癌，庭後曾向傳媒表示抗癌「好攰」，先後接受過化療、標靶及免疫治療，並曾到日本接受幹細胞治療，並且要定時覆診。今年4月初驚傳離世，終年57歲。

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