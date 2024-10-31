拉埋天窗｜台灣男星敖犬42歲生日結婚　娶細10歲空姐女友透露造人計劃

▲ 台灣男星敖犬42歲生日結婚，娶細10歲空姐女友。（IG圖片）

【敖犬/棒棒堂/結婚】昨日（10月30日） 是台灣男星敖犬（莊濠全）的42歲生日，更是他「小登科」的好日子！敖犬宣佈迎娶小10歲的空姐女友發發，外界紛紛祝福。

敖犬憑2006年的節目《模范棒棒堂》走紅，其後成為男團「Lollipop棒棒堂」一員。他去年宣佈與細10歲的空姐發發交往。而今兩人拉埋天窗，發發雀躍表示：「我就是他最棒的生日禮物。」

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敖犬結婚｜老婆：我就是他最棒的生日禮物

兩人無懼颱風康妮過境，在敖犬42歲生日當日直奔婚姻註冊處完成婚姻登記，雙方好友見證，獻上祝福。發發透露，雖然雙方父母沒有到場，「但他們都很祝福我們，沒有催生BB，很尊重我們的安排」。

敖犬曾在《小姐不熙娣》節目中公開向發發求婚，當時發發點頭，但始終少了一個浪漫的求婚過程。之後發發生日，敖犬再次求婚，並拿出戒指單膝跪下，讓發發感動不已。

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敖犬結婚｜生日結婚 生子隨緣

兩人交往約兩年，一路上互相扶持，敖犬感性表白：「可以娶到發發是我人生最大的福氣，我會愛她一輩子、照顧她一輩子，可以跟她結婚，是我最大的幸福。我也很開心可以兌現當初在節目上給她的承諾，給她很棒的求婚，一切都在我的計劃之中！」發發也興奮：「我嫁出去了！我是最幸福的人。」

一對新人被問有沒有「造人」計劃，發發表示會等台中的房子弄好了再安排，「希望可以在明年年中入住新房子。生孩子部分我們都覺得有也很好，但是一切隨緣」。

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