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BabyFace情騙丨交往8年驚覺男友竟「老過阿媽」　後生女晴天霹靂：男友足足大25歲

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撰文： 王明芳

發布時間： 52 分鐘前

最後更新： 51 分鐘前

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一名外國女子與男友交往8年，始發現對方大她足足25年。(暖男爸爸劇照)

【情騙/BabyFace/電騙】情感路上貴乎兩人坦誠，熟知對方的一切。外國一名女子早前網上分享，她與男友交往8年，近日無意中發現男友虛報年齡，比自己足足大25年，甚至比她的母親還大，讓她既震驚又崩潰。

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據《每日郵報》報導，一名外國女子Lily早前在社交平台《Reddit》發文，稱她在21歲時與男友Max結識，兩人一拍即合，不久就正式約會拍拖。當時因男友樣貌「Baby Face」猜不出年齡，Lily曾好奇發問，對方卻未有正面回應，反問她「妳覺得我看起來多大？」Lily起初猜想28至30歲，Max只微笑不語，Lily直言「這是第一個危險訊號」。當她繼續追問過後，他才坦言自己已36歲。

兩人持續交往8年，兩人開始進入同居階段，她無意間發現一份文件，文件上清楚寫著Max的出生年份為「1970年」，即時令她晴天霹靂，即代表他們倆初相識時，他已經46歲。

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Lily直言，她原本只可接受男女方的年齡差距是7至10歲，但當時她深愛著Max，而且相處融洽，故此即使當初得知差距15歲，亦毫不猶豫地跟他在一起，怎料兩人實際年齡差距竟高達25年，真相讓她震驚不已，「他甚至比我媽媽還老，我感到噁心和被冒犯。」

Lily崩潰地說，當時的她才21歲，幾乎沒有離開過家，如今真相揭開，忍不住懷疑Max是否還隱藏著不為人知的秘密，「他有家庭嗎？他是罪犯嗎？我完全措手不及、幻想破滅，甚至覺得這一切都不可能是真的。」

貼文一出後引起網上熱議，一眾網民齊聲建議她應立即收拾東西離開，結束這段關係。

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