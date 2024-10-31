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收費廁所︱黃大仙呢個廁所竟電子收費$2　網民：冇八達通點算？

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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熱門 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

有網民上載圖片指使用黃大仙祠的洗手間前，需要電子支付2元才可內進。

【黃大仙祠/廁所/收費】可有想過入廟除了拜神，若人有三急都要先付款才可如廁？有網民日前上載圖片，指使用黃大仙祠的洗手間前，需要電子支付2元才可內進，引起其他網民好奇「冇八達通點算？」，亦有人認為，只要乾淨，即使10元都不介意支付。

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事實上，網民指黃大仙祠洗手間收費，早在2021年已實施，日前再有人路經上址感到詫異，在「香港突發事故報料區及討論區」fb貼圖重提此事，卻引起不少網民的關注。

圖片所見，洗手間門前設有數道鐵閘，通告列明收費2元正，更貼心地支援支付寶或八達通付費，但未見數年前曾表示，一米以下的兒童或65歲以上長者獲豁免的「優惠」。

綜合媒體報道，黃大仙祠曾回應，因近年不少人濫用祠內的洗手間，使用量超出負荷，導致衛生環境惡劣，祠方迫不得意改行收費制度，希望保持地方清潔。

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有網民上載圖片指使用黃大仙祠的洗手間前，需要電子支付2元才可內進。（香港突發事故報料區及討論區fb圖片）

網絡熱話︱網民：收費比歐洲便宜

有網民認為，今時今日的香港，還使用洗手間收費的做法不合時宜，「好耐以前返大陸去廁所先要比錢」、「跟內地接軌了」、「內地早已不需收費」；亦有人指歐洲個別國家的洗手間才需要收費，不過香港的收費比較便宜，「兩蚊真心抵，睇下歐洲最低消費 1 歐（約8.4元港幣）」、「歐洲睇下，2歐羅（約16.8元港幣），有人管理2hkd 已經好平」。

對於香港不多地方的洗手間雖要付費，有網民揶揄此舉「香港真係商機處處」，但相關收費只支援支付寶或八達通，有網民關心「冇八達通點算？」，有人則建議「過隔離黃大仙中心唔使錢」。

不過，確實有人支持收費做法，「明碼實價有咩問題？」、「只要乾淨，十蚊都畀」。

網民指黃大仙祠洗手間收費，早在2021年已實施。（官網圖片）

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