文記粉麵｜20年老店文記將結業　街坊不捨：慈雲山最好味嘅茶記

▲ 20年老店文記將結業，街坊不捨：慈雲山最好味嘅茶記。

來受經濟影響，近年來本港多間老字號食肆接連收山。日前有網民在Facebook「慈雲山資訊交流」群組上傳圖片，指營業20逾年的文記粉面茶餐廳宣告將於11月22日光榮結業。

茶餐廳深受街坊喜愛，故十分不捨：「點解呀？慈雲山最好味嘅茶記」。

結業潮｜老字號荼餐廳宣布結業 屹立深水埗逾30年馳名掛杯奶茶

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文記粉麵｜將於11月22日結業

慈雲山毓華里文記粉面茶餐廳有超過20年的歷史，以煲仔飯和炒粉面馳名，深受街坊鄰里喜愛，有不少食客甚至每日都會光顧用餐，亦有不少人慕名前往。

不過，近日餐廳張貼結業通知，稱「文記粉面茶餐廳將於11月22日光榮結業，由衷感謝街坊多年來的支持。祝大家身體健康，事事順意！」。

文記粉麵｜街坊不捨感可惜

結業通知一經發出，引起街坊熱議，不少人表達對餐廳的喜愛和不捨，「文記都竟然會執」、「好食又有飯焦的煲仔飯」、「點解呀？我成日叫佢牛腩麵」、「慈雲山最好味嘅茶記」、「我成日早餐買佢雞翼食」、「 摺下一間又一間，間間老字號都收山」。

還有食客表示，文記粉面承載了其許多回憶，「好可惜，我由初戀帶女朋友去食，之後同而家老婆去食，再之後同個仔去食，睇住佢地個小朋友出世，老板好好人，而且嘢食算中上的，煲仔飯都好好食」。

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