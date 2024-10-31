親子自助餐｜灣仔諾富特世紀酒店自助餐買一送一　人均$239起歎生蠔/蟹腳/任飲紅酒

▲ KKday推出灣仔諾富特世紀酒店自助餐買一送一優惠。

【自助餐優惠/自助餐買一送一/香港諾富特世紀酒店/酒店Buffet/KKday優惠】一家人放假食大餐有咩好選擇？KKday今日（31日）推出灣仔諾富特世紀酒店自助餐買一送一優惠，人均$239起任食生蠔、蟹腳、Mövenpick雪糕等，即睇詳情及預訂方法！

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灣仔諾富特世紀酒店自助餐買一送一

灣仔諾富特世紀酒店 Le Café 海鮮自助午餐供應生蠔、蟹腳、凍蝦、青口、翡翠螺等冰鎮海鮮，以及多款刺身壽司、煙三文魚、肉眼扒、熱食、即煮湯麵檔、Mövenpick 雪糕及甜品。

自助晚餐更無限量供應2款生蠔、松葉蟹腳、麵包蟹及刺身，亦加入不少新菜式，如西班牙風味乳豬配蜜糖醬、特濃龍蝦意粉、川式水煮魚、鑊炒胡椒蟹、烤牛肉、及一系列全新自家製甜品，每位更奉送法式香煎鴨肝一份，並設有紅酒任飲。

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灣仔諾富特世紀酒店自助餐優惠詳情

預訂日期：10月31日12:00至11月6日23:59

適用日期：11月1日至11月30日

用餐地址：灣仔謝斐道 238 號諾富特世紀酒店

【KKday 快閃限量搶–買一送一】海鮮自助午餐

用餐時間：12:00 – 14:30

優惠價:

星期一至五 $478/2位，平均$239/位（原價$876/2位）

星期六日及公眾假期 $550/2位，平均$275/位（原價$1,008/2位）

預訂連結：【KKday網站】

【KKday 快閃限量搶–買一送一】海鮮自助晚餐

用餐時間：18:30 – 21:30

優惠價:

星期一至四 $802/2位，平均$401/位（原價$1,470/2位）

星期五至日及公眾假期 $838/2位，平均$419/位（原價$1,536/2位）

預訂連結：【KKday網站】

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