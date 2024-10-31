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移民英國｜港男移英讀大專感後悔　斥同學生事用粗口罵老師：香港教學更好

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 55 分鐘前

最後更新： 53 分鐘前

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港男移英讀大專感後悔，斥同學生事用粗口罵老師。

【移民英國/英國升學】英國是不少香港學生負笈海外的首選，加上近年港人移民，當地的教育實況備受關注。有在英國讀大專院校的港男在Threads發文，指香港的教學模式和課堂文化比英國優勝，直言「生活可以，讀書不了」。

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移民英國｜移英港人：英國學生講粗口鬧老師

該名男生在社交平台Threads發文，表示自己在英國就讀大專院校，覺得香港的教學更好。「喺英國啲學校根本唔理啲學生，上堂搞事串老師，講粗口鬧個老師個老師都可以當冇嘢」，他抱怨「根本上唔到堂，越嚟越唔鍾意喺英國讀書」。

樓主又留言補充，「我個數學阿sir，我feel到佢係有心教」，但本地學生不時用粗口問候該數學老師，讓他覺得老師好慘。相比之下，他認為在香港讀書更好，只是學業壓力較大。

移民英國｜港男：生活可以，讀書不了

英國的教學模式再次引起網民討論。有在英國的網民說，去一間學校代課，「有英國老師都用心教， 但喺呢度唔多呢類教師」；另有網民說自己在英國和香港都教過班，「個人中意香港方式好多，英國太自由太難教」，但香港教育採取「標準答案」（model answer）的確不利學生發展，而英國只要概念（concept）正確就有分，並慨歎「只能說靠自己」。  

點擊下圖看更多網民留言：

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無論如何，有意送子女到海外升學的家長一定要做足資料搜集，有網民就留言提醒，不少人以為英國所有學校都等於香港的國際學校，但實際上大部分公立學校（state school）不過類似香港成績較差的學校，不同的「只是班爛仔講英文而已」。英國的好的學校一樣爭崩頭，若想考入好大學，必須做到德智體群美，分分鐘比在香港讀更辛苦。

同場加映：英國大學排名2025

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