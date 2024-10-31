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影子同事｜老闆縱容其他同事每日早退請假　港男1人獨力做到病反被罵：唔可以請假

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撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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老闆縱容其他同事每日早退請假，港男1人獨力做到病反被罵「唔可以請假」。

職場上遇上不工作的同事應如何是好？近日有港男分享，其公司僅6位員工，其餘5人常請假，只有他在工作。日前他因病請假卻被同事指「詐病」，連老闆也斥責「請你就要緊守工作崗位，不可以隨便請假」。

影子同事｜公司同事經常早退請假 港男1人承擔所有工作

該名港男於香港討論區以「公司6人，5個人經常消失，等番（返）1個人做嘢」為題發文，分享他在公司遭受的不公平待遇。他在一間規模較小的公司工作，有6位年資較深的同事，包括作為新人的他。公司人數不少，但他卻大呻每日工作非常辛苦，要加班至晚上9時公司關門才可離開，原因是其他同事上班後會以各種理由早退，又或無緣由地離開公司：

其他同事返咗嚟之後會用各種理由早退，甚至係食完lunch之後返埋位，再忽然間孭埋個手袋一支箭走咗去，到第2日再用各種理由同老闆請假，仲要個個都係咁，得我唔敢咁做。

影子同事｜請病假被同事指「詐病」 老闆唔幫反罵：唔可以隨便請假

日前，樓主身體不適，本想如常上班，收工回家後再看醫生，「點知我食咗藥唔記得較鬧鐘，唔經唔覺就訓咗大半日無返工」，醒來發現多個未接來電和WhatsApp訊息，原來一眾同事在工作群組向老闆告狀，指他有心曠工「詐病」，即使他上傳醫生紙，也無補於事，「話我同醫生夾埋」。

樓主一怒之下質問老闆，「佢哋平時點解可以明目張膽消失，而我真係病就唔可以請病假」。對方沒有幫他，反指責他：

老闆竟然話請我返來就係要緊守工作崗位，唔可以隨便請假，仲話無人會替補我工作喎！

他認為極不公平，最後選擇辭職。交信時，老闆又有驚人一句「佢地年資有6年耐過我，可以咁做，而我仲係新同事，所以唔可以抱怨太多」。對於職場新人的不公平對待，樓主直言「等佢地比下一個新同事做啦！我都受夠啦！」

同場加映：10個極品上司行為

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影子同事｜網民猜測消失同事是「皇親國戚」

帖文引來大批網民熱議，不少人都對事主感同情，支持他辭職另尋工作，「呢啲公司點都做唔長，之後搵工good luck ah」、「呢啲公司做唔做都罷啦，早走早着，好過」、「如果老細偏幫佢地，早走早著」、「辭職搵過另一份」、「早d走係好事，希望你好快搵到合適工作」。

另外，有網民猜測其餘5位同事與老闆是親戚關係，才可以日日放假不工作，「嗰5個可能係親戚嚟」、「消失嘅係咪親戚？我有個朋友，佢細佬開廠，出技術，大佬都係出技術，細妹做財務，佢做無聊嘢睇下啲工人......都有請妹仔做下文件，你喺果個妹仔？」、「家庭式生寨公司最難頂，所有嘢外人做晒」。

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