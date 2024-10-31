食用安全｜搭飛機食雪糕三文治雪太硬累咬崩門牙　女子1原因怒告航空公司索賠

【飛機／雪糕／醫藥費／咬崩牙】美國紐澤西州一名女子日前乘搭飛機，享用飛機上提供的雪糕三文治時咬崩牙，怒數3大罪狀，聲稱雪糕太硬，令她受到「痛苦、磨難和精神痛苦」，要求航空公司賠償。

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飛機意外｜食雪糕咬崩牙 事主要求公司承擔醫療費

綜合內媒及《Fortune》報道，事主Kiara Quinonez放8月20日於紐約甘迺迪機場搭乘捷藍航空公司（JetBlue）飛往法國巴黎班次，途中享用機艙內一款牌子為Nightingale的三明治雪糕時，因雪糕太凍太硬，令她一口咬下去時左上側切牙斷裂、牙根骨折，下機後需要立即接受治療，之後更需要進行種牙等牙科護理

事後Kiara怒斥航空公司提供的雪糕「溫度低於合理或安全食用的溫度」、「溫度和固態非常危險」，空姐遞上雪糕時亦未有作出任何警告，認為是航空公司的「疏忽行為」，解為她帶來了痛苦、磨難及精神痛苦，因此對涉事航空公司提起訴訟，要求對方承擔全部醫療費用。

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飛機意外｜涉事航空公司數月前曾有乘客燙傷

據了解，涉事航空公司5月前亦發先類似事故，當時一名乘客於飛機亂流期間，慘被提供的熱茶燙傷上胸部、胸部、腿部、左臀部及右臂，該名乘客事後提出訴訟，斥飛機提供的茶水飲用溫度「不合理且危險」，已超出食品服務業或航空業可接受的範圍。

飛機意外｜牙齒脫落5大急救步驟

缺牙的後果除了即時造成口腔傷口，長遠來說會影響外觀。根據本港紅十字會資料，若因猛烈撞擊而導致牙齒脫落，傷病者可遵從5大急救步驟處理。

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紅十字會特別提醒市民，處理傷者已脫落的牙齒時，為免破壞牙根表面的軟組織細胞，只拿著牙冠，不要觸及牙根部分；亦可輕輕沖洗牙根上的污物，但切記不要擦或刮牙根上的軟組織。找回斷裂牙齒後，即時保存於合適的液體中，如鮮奶、鹽水、生理鹽水、清水或是傷病者的唾液裡，可增加植回的機會。

飛機意外｜醫生指缺牙越多 牙槽骨越萎縮

本港口腔頜面外科專科醫生周國輝接受訪問時曾指出，不少人誤以為「甩一兩隻牙」對生活影響不大，卻不知牙槽骨和牙齦會同步萎縮，鄰近牙齒亦會移位、上下頜對咬牙齒也越生越長︰「最壞情況是牙齒全部脫落，令頜骨嚴重萎縮，導致面容凹陷。」缺牙亦會直接影響咀嚼能力和發音，連吃菜、瘦肉或果仁亦有困難。

以下是缺牙4大影響：

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資料來源：Fortune、紅十字會

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