教育隨筆｜北角循道學校6招助學生適應小學新生活　家長宜多鼓勵孩子表達感受

▲ 從幼稚園過渡到小學，對孩子來說是一次重大轉變。（iStock圖片）

九月的鐘聲響起，背著書包的小孩子們邁入了人生新階段——小學生活。對他們來說，這是從幼稚園到小學的轉折點，象徵著一段充滿喜悅與成長的新旅程。這個過程不僅是孩子的學習與成長，對家長來說，同樣是一段需要學習與適應的旅程。

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從幼稚園過渡到小學，對孩子來說是一次重大轉變。幼稚園的學習更多是遊戲與探索，而小學則需要孩子們開始面對規範、責任和學業要求。這樣的轉變讓孩子既興奮又焦慮。第一次離開熟悉的幼稚園環境，走進一個全新的校園，孩子們可能會感到分離焦慮。

有些孩子可能在早上出現不想上學的情緒，而放學後，他們可能又變得格外黏人，或者情緒不穩定。這些現象其實是孩子在適應新環境時的正常反應，家長回想孩子們在進入幼稚園時可能也曾出現以上的情況。家長和老師都需要理解並接受這些情緒，給予孩子足夠的愛與支持。我校設有蜜蜜傾的時間，老師會和幾位同學一組有相約談心的時間，更多看見孩子的需要及分享他們在成長中的快樂。

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教育隨筆｜生活習慣的變化

升上小學，孩子們需要適應早起及較長時間的課堂學習，並且可能沒有午後的午睡時間。這對於一些習慣了幼稚園生活的孩子來說，初期會感到疲憊，甚至在下午上課時無法集中注意力。我校就將「上午好專心、下午更開心」的想法注入本年度新設計的時間表中，盡量將主科放在上午時段，下午時段則以術科及多元活動為主，午膳後有一個較長的大息ＷＥ(WholesomE) time讓孩子自由參與不同的大息活動及表演，營造校園的幸福感。

教育隨筆｜學習壓力與挑戰

小學的學習方式與幼稚園大不相同。幼稚園的學習更多是通過遊戲，而小學則進入系統化的課程，孩子們需要學會專心聽講、完成作業，並接受測驗。剛進小學的孩子可能會因為跟不上進度而感到挫敗，這時候，家長的鼓勵和陪伴顯得尤為重要。我校在一年級上學期不設考試，就是先讓孩子們適應及享受校園生活，逐步適應學習的步伐。

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教育隨筆｜家長的心態調整與成長

作為家長，我們需要意識到，孩子正一步步走向更加獨立的生活。他們需要學會自己面對問題、解決困難，而我們的角色應該是陪伴和支持，而不是替他們做出決定。我們要學會適當地放手，讓他們在失敗中學習，從挫折中成長。

正如孩子需要時間適應新環境，我們作為父母，也需要時間學習如何成為孩子成長路上的支持者，這是我們與孩子一起成長的好機會。

▲ 鄭家明校長認為，幼稚園的學習更多是遊戲與探索，而小學則需要孩子們開始面對規範、責任和學業要求。（資料圖片）

幫助孩子適應建議：

1.一起準備開學

開學前，讓孩子參與挑選書包、文具，甚至是校服，這樣可以讓他們感覺自己是這段新旅程的主角。這不僅能激發孩子對新生活的期待，也能減少他們的焦慮感。家長可以把開學準備加入一點儀式感和小確幸，讓孩子感受到踏入新的成長階段是喜悅的旅程。

2.建立健康的生活習慣

穩定的作息對於孩子的身心健康至關重要。家長要讓孩子早睡早起，逐步適應小學的生活節奏。與孩子一起制定作息表，甚至可以讓孩子參與設計，這樣他們會更有動力遵守。

3.鼓勵孩子表達感受

在適應新環境的過程中，孩子難免會有情緒波動。家長應該鼓勵孩子勇敢表達自己的感受，無論是快樂還是焦慮。當孩子表達出來時，我們不應該急於給出建議或解決方案，而是先聆聽，讓孩子感受到自己被理解。這種交流不僅能幫助孩子釋放壓力，也能讓我們更了解孩子的內心世界。

4.與孩子一起面對學習壓力

孩子剛進小學，可能會感到學習有壓力。家長更應給予適當的鼓勵和讚賞，讓孩子感受到學習的樂趣和成就感。與其強調成績，不如和孩子一起享受學習的過程，這樣他們會更願意去面對學習中的挑戰。

5.以身作則，保持積極心態

孩子的情緒很容易受到家長的影響。如果我們表現得過於焦慮或擔憂，孩子也會感到不安。因此，作為家長，我們需要保持積極、平和的心態，給孩子傳遞正向的能量。當我們自己也能以健康的方式面對生活中的挑戰時，我們就是孩子最好的榜樣。

6.與老師保持溝通

家長與老師保持信任與溝通是家校合作的好開始，如果發現孩子有任何不適應的情況，家長可以與老師一起找到合適的解決辦法。這不僅讓孩子感受到來自學校和家庭的雙重支持，也能幫助他們更快地融入新的學校生活。

孩子升上小一實在是見證了他的成長，這段旅程雖然充滿了挑戰，但也充滿了喜悅。當我們與孩子並肩同行就能在這個過程中重新發現自己作為家長的力量與智慧。讓我們和孩子一起幸福迎接這段成長之旅，祝願大家新學年一切美滿。

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