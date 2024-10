兄妹情深｜呂爵安賀學霸妹20歲生日罕晒全家福　絕世好哥哥Edan：謝謝妳來到這世界

▲ Edan十分痛錫妹妹小如豬,當然會抽空跟她慶祝生日!

【呂爵安/Edan/小如豬】呂爵安(Edan)向來錫妹妹「小如豬」錫到燶,10月30日是小如豬20歲生日,就算工作再忙碌,Edan也抽空跟妹妹慶祝,還罕晒全家福,相中見Edan手捧蛋糕想向妹妹獻吻,但小如豬疑似避開哥哥香吻,溫馨又搞笑!

Edan妹妹小如豬|小如豬20歲生日 Edan全家為妹妹慶祝

MIRROR成員Edan出名是「妹控」,跟小7歲的妹妹呂蕙如(小如豬)感情非常好,入行前經常偷拍妹妹搞笑照片,然後分享至社交平台大讚妹妹可愛,而且每年小如豬生日,他總會抽空為對方慶祝,今年也不例外。

點擊圖片放大

小如豬10月30日20歲生日,正日這天,Edan百忙中抽空為妹妹慶祝,並在晚上貼出全家福和兄妹合照,Edan甚少分享一家四口合照,趁妹妹生日他終於破例,不過都有用圖案遮住父母樣子,保持父母低調一面。

Edan妹妹小如豬|Edan為妹妹慶生搞笑嘟嘴獻吻

至於兩兄妹合照,就表情多多十分可愛,見他們捧蛋糕合照,Edan又嘟起嘴仔想錫啖小如豬,不過小如豬將頭部擰開,疑似拒絕哥哥的香吻,跟哥哥一樣鬼馬。Edan留言祝福妹妹:「Happy birthday to my love. 謝謝妳20年前來到這個世界,thank you for always being there for me.」果然是絕世好哥哥!

最新影片推介:

Edan妹妹小如豬|學霸小如豬考入港大牙科

剛踏入20歲的小如豬愈大愈靚女,更是一名學霸,跟哥哥一樣都是畢業於可風中學(嗇色園主辦),可風中學是位處荃灣區的Band 1英文中學,創校於1974年,屬資助學校,並主要以英文為主要教學語言。小如豬於2022年DSE文憑試中,考獲3科5**、3科5*及2科5佳績,獲得最高分5科成績共考獲33分,6科成績更達39分,是可風中學該屆DSE考生中排名第3位,相當厲害!

點擊圖片放大

最終小如豬去年獲香港大學牙醫學院取錄,現為Year 2學生的她間中也會分享校園生活,早前她就分享於牙醫學院實習的照片,當時穿上牙醫袍和拿著名牌的她,搞笑留言:「大家唔洗驚,因為我仲驚過你地(哋)。」

