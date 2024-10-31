兄妹情深｜呂爵安賀學霸妹20歲生日罕晒全家福　絕世好哥哥Edan：謝謝妳來到這世界

▲ Edan十分痛錫妹妹小如豬，當然會抽空跟她慶祝生日！

【呂爵安/Edan/小如豬】呂爵安（Edan）向來錫妹妹「小如豬」錫到燶，10月30日是小如豬20歲生日，就算工作再忙碌，Edan也抽空跟妹妹慶祝，還罕晒全家福，相中見Edan手捧蛋糕想向妹妹獻吻，但小如豬疑似避開哥哥香吻，溫馨又搞笑！

Edan妹妹小如豬｜小如豬20歲生日 Edan全家為妹妹慶祝

MIRROR成員Edan出名是「妹控」，跟小7歲的妹妹呂蕙如（小如豬）感情非常好，入行前經常偷拍妹妹搞笑照片，然後分享至社交平台大讚妹妹可愛，而且每年小如豬生日，他總會抽空為對方慶祝，今年也不例外。

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小如豬10月30日20歲生日，正日這天，Edan百忙中抽空為妹妹慶祝，並在晚上貼出全家福和兄妹合照，Edan甚少分享一家四口合照，趁妹妹生日他終於破例，不過都有用圖案遮住父母樣子，保持父母低調一面。

Edan妹妹小如豬｜Edan為妹妹慶生搞笑嘟嘴獻吻

至於兩兄妹合照，就表情多多十分可愛，見他們捧蛋糕合照，Edan又嘟起嘴仔想錫啖小如豬，不過小如豬將頭部擰開，疑似拒絕哥哥的香吻，跟哥哥一樣鬼馬。Edan留言祝福妹妹：「Happy birthday to my love. 謝謝妳20年前來到這個世界，thank you for always being there for me.」果然是絕世好哥哥！

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Edan妹妹小如豬｜學霸小如豬考入港大牙科

剛踏入20歲的小如豬愈大愈靚女，更是一名學霸，跟哥哥一樣都是畢業於可風中學（嗇色園主辦），可風中學是位處荃灣區的Band 1英文中學，創校於1974年，屬資助學校，並主要以英文為主要教學語言。小如豬於2022年DSE文憑試中，考獲3科5**、3科5*及2科5佳績，獲得最高分5科成績共考獲33分，6科成績更達39分，是可風中學該屆DSE考生中排名第3位，相當厲害！

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最終小如豬去年獲香港大學牙醫學院取錄，現為Year 2學生的她間中也會分享校園生活，早前她就分享於牙醫學院實習的照片，當時穿上牙醫袍和拿著名牌的她，搞笑留言：「大家唔洗驚，因為我仲驚過你地（哋）。」

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