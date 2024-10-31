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遺產繼承｜印度富豪一生未婚無子女　逾9億身家優先留給「他們」

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 33 分鐘前

最後更新： 30 分鐘前

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印度富豪拉坦塔塔（Ratan Tata）因病離世，終年86歲。（法新社圖片）

印度最大企業塔塔集團（Tata Group）榮譽董事長拉坦·塔塔（Ratan Tata）本月初因病離世，終年86歲。由於塔塔一生未婚，膝下亦無子女，其逾9,100萬英鎊（約9.2億港元）的巨額遺產由誰來繼承，引發外界關注。

遺產繼承｜印度富豪Ratan Tata病逝 終年86歲

據《泰晤士報》、《每日郵報》等多間外媒報道，印度億萬拉坦·塔塔在10月9日因病離世，終年86歲。在塔塔已公布的遺囑中，令人驚訝的是他將大部分的遺產留給他的愛犬，以及生前的管家兼助理蘇比克（Konar Subbiah）和廚師肖（Rajan Shaw）。

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遺產繼承｜逾9億身家留給愛犬、忠僕

塔塔在遺囑中表示，此安排是為了確保管家和廚師在他死後，能善待他的愛犬，希望愛犬的餘生能獲得完善的照顧。塔塔的密友Suhel Seth透露，他留給管家和廚師的金額亦十分優渥，原因是他們都已50多歲，「他給予他們非常慷慨的資助」，「他們再也不用工作，並且會得到妥善的照護」。

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Suhel Seth坦言，其實對於熟悉塔塔的人來說，這樣的做法並不令人意外，「這份遺囑不是一份財產聲明，而是對他的寵物和2名最親密助手給予他的歡樂與關懷表示感謝」。

塔達一生熱愛動物，生前育有多隻愛犬，當中包括他極喜歡的德國牧羊犬鐵狄（Tito），在鐵狄去世後，他再飼養另一隻德國牧羊犬，同樣叫鐵狄。除此以外，他常常公開替流浪動物找家，就連塔塔集團總部的警衛也被告知永遠不要拒絕流浪動物。

遺產繼承｜胞弟僅繼承部分遺產

根據印度的慣例，未婚而無子女者的遺產，一般由其親屬或兄弟姊妹繼承，然而在塔塔已公布的遺囑中，他的弟弟Jimmy Tata，以及2位同父異母的姊妹Shireen與Deanna Jejeebhoy只能繼承少部分遺產。

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