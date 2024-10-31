天使綜合症｜舉家赴美陪天使綜合症兒子醫病　何雁詩緊抱Asher迎接生日：守護他一世

▲ 何雁詩跟丈夫鄭俊弘帶患天使綜合症的兒子往美國尋醫。

【鄭俊弘/何雁詩/鄭讚廷/天使綜合症】鄭俊弘跟何雁詩公開2歲兒子鄭讚廷（Asher）患上罕見遺傳病「天使綜合症」，鄭俊弘夫婦曾透露將舉家赴美，陪同兒子參與當地的特殊物理治療課程，日前一家三口已抵美國。

天使綜合症｜赴美接受特殊物理治療

何雁詩日前於社交網上載多張靚相，從照片所見，她帶愛兒Asher去沙灘玩耍，見海邊設有遊樂場，一家三口可以享受親子樂。抱著Asher的何雁詩笑逐顏開，母子相視而笑，甜蜜非常。

另外，何雁詩寫道：「Meow it's my bday week」，原來本周六是何雁詩32歲生日，不少網民預祝她生日快樂。

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天使綜合症｜鄭俊弘：希望囝囝講到嘢

鄭俊弘早前於活動上透露，將安排Asher參與美國的特殊物理治療課程，每天陪囝囝上堂4小時，為期一個月。

另外，鄭俊弘稱此行打算了解有否藥物治療「天使綜合症」，若有合適的治療方法，就交由家人接力照顧兒子，自己回港工作。鄭俊弘曾說過：「我哋會聽一些講座，如果呢個technical try畀到政府認可，就可以推出，當然唔會諗變返好似正常咁，但係希望佢可以講到嘢、坐得到及自己進食。」

▲ 何雁詩指自己的正能量是遺傳自家人。（取自instagram）

天使綜合症｜何雁詩：守護他一世

何雁詩曾於TOPick訪問中透露，Asher每周上一堂物理治療課，每隔兩周接受一次言語治療以及職業治療，Asher亦會到早期教育及訓練中心上課，並希望接下來可成功輪候入讀特殊幼兒中心。

訪談裡何雁詩向10年後的Asher送上一些說話，她說：「媽媽一定愛你一世，只要你開心，我們甚麼也願意為你去做。就是會擔心自己將來照顧不到他，我最想就是 『同佢差唔多時間走（離世），可能佢早走我一日』，至少我真的可以照顧他一世。」她續說：

作為媽媽，我就是要守護他一世，我希望自己可以健康、有能力去照顧他。

天使綜合症｜症狀包括嚴重發展遲緩

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根據香港天使綜合症基金會所述資料，「天使綜合症」的患者都有嚴重的發展遲緩，經評估後多被界定中度至重度智障級別，他們在語言表達方面相當低，只能用眼神、點頭微笑或少許動作示意；另外患者平衡力較差，有些甚至不良於行，他們會有快樂的舉止但又容易激動，更有睡眠障礙，這對家長帶來很大的精神壓力。

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