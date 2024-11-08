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IQ測試｜世界最短IQ測試哈佛學生都答錯　麻省理工教授3條問題測智商

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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麻省理工學院教授提出3條問題的IQ測試，只有17%參加者全部答對。

【IQ測試/智商/智力題】美國麻省理工學院教授提出一套共3條的IQ測試，每條題目需在5分鐘內作答，堪稱「世界最短的智商測試」。有超過3000人參與，卻不到兩成人能全部答對，連哈佛學生也被考起，究竟問題有多難？

最新影片推介︰

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校長專訪｜逾百才華班設資優班發掘學生8大智能　優才校長︰照顧每個孩子獨特性

IQ測試｜MIT教授3條問題測智商

綜合《Mirror》等外媒報導，這套IQ測試是麻省理工學院（MIT）教授肖恩弗雷德里克（Shane Frederick）在2005年發表的一篇研究論文中提出，他研究出一套「認知反射測試」（Cognitive Reflection Test，CRT）IQ測試，當時肖恩教授找來3,428人參與測試，但結果只有17%參加者答對全部題目，不少哈佛大學、耶魯大學等頂尖學府的學生也未能成功答對3條問題，結果令人驚訝。

以下為3條問題、正確答案及解釋（點擊下圖瀏覽）：

點擊圖片放大
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IQ測試｜最常見的錯誤答案

以下為參與者最常給出的答案，但卻都是錯誤的：

  • 1. 0.1美元
  • 2. 100分鐘
  • 3. 24天

最新影片：

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早產兒︱早產BB出院返家　兒科醫生提醒：父母必須注意3大點

IQ測試｜簡單問題卻受直覺影響

這些問題看似很直接簡單，大腦先受到直覺影響，然後不假思索下給出「睇落好似啱」的答案，但其實細心想想才發現並非正確的。

而肖恩教授也就此回應，

其實三條問題的答案是非常容易理解，但是當睇到問題時要得出正確的答案需要抑制『衝動』下產生的錯誤答案。

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