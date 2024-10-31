乳癌復發｜抗癌勇士吳文忻赴泰接受免疫細胞治療　素顔近照曝光精神奕奕頭髮重生

▲ 抗癌勇士吳文忻赴泰接受免疫細胞治療，素顔近照曝光，精神奕奕頭髮重生。

【乳癌／吳忻熹／吳文忻】現年50歲的藝人吳忻熹（前名吳文忻）兩年前確診乳癌，經治療後一度康復，惟今年8月癌症復發擴散至淋巴。最近她赴泰國接受細胞免疫治療，並在IG分享近照，可見頭髮逐漸重生，精神狀態極佳。

最新影片推介：

乳癌｜吳文忻分享素顔近照

吳文忻周一（28日）在IG分享近況，並寫道，「多謝青姐好有心嚟我屋企探我，仲要送我一條好有祝福嘅pashmina俾我！青姐係我生細女時候嘅陪月，佢不單止盡責，還付出多過佢本身的工作範圍，例如我當時乳線塞了很難餵人奶，她會幫我按胸通乳線，甚至乎全身按摩，感激坐月時有她！」

從照片中可見，頭戴漁夫帽的吳文忻以素顔上陣，面色紅潤，精神奕奕，狀態極佳。而另一張合照中，吳文忻更脫下漁夫帽，可見頭髮已經漸漸重新長出。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

乳癌｜乳癌再次復發擴散至淋巴

吳文忻於1998年參選香港小姐奪得季軍入行，婚後已經淡出幕前。兩年前她在美容院做按摩，推拿師幫她推胸通淋巴時，發現其左胸有硬塊。隨後，她求醫檢查確診乳癌，展開抗癌之路。

在經過治療後她一度康復，不過，今年8月她透過傳媒訪問，公佈乳癌復發已第三期，並已擴散至淋巴。隨後她開始接受3次化療，但化療的副作用令她飽受煎熬，形容在家休養一度「有等死感覺」；並由於嚴重脫髮，她還決定剃光頭，不過她認為化療的確有顯著效果。

其後吳文忻經友人介紹後，決定暫停化療，赴泰國接受細胞免疫治療，現時進展理想，癌症指數亦有所下降。

呢個療法嘅概念完全唔同，係增強自身嘅免疫細胞。大概3個月至半年就會知有冇效，佢哋有個機器可以check到癌指數，已經由13跌到去11，都係要之後再睇report。半年後都會叫我照多次，double confirm成個身體係冇晒癌細胞，跟住之後就完架喇！

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

乳癌｜乳癌復發３大關鍵：程度、期數及類型

臨床腫瘤科專科梁廣泉醫生指，雖然乳癌對藥物治療的反應好，是較容易以藥物控制的癌症，但復發始終比原發難醫治。據香港乳癌基金會提供數字，乳癌復發的死亡率為2成。

梁醫生指，乳癌根據細胞特質可分為4類︰導管A型、導管B型、HER2型、及三陰型；其中，導管A型可以很遲才復發，遠至初次病發後10至15年仍有一定復發機會。他解釋，腫瘤惡性程度、乳癌期數及類型均會影響復發率。

香港乳癌基金會創會人張淑儀醫生指，乳癌復發可分為局部和遠端兩類。局部復發是癌細胞進入乳房淋巴，一般是可醫治的；遠端復發則是癌細胞入血管擴散至內臟器官，如肝、骨和腦，足以致命。復發特徵包括乳房出現硬塊、骨痛、咳嗽、肚脹等。

乳癌｜乳癌5大症狀

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

乳癌｜12個乳房病變情形

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

乳癌｜易誘發乳癌食物

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

——

相關報道：

乳癌丨年僅20歲女證患乳癌 醫生拆解乳房纖維瘤VS原位癌VS乳癌

乳癌復發｜前港姐季軍吳文忻驚爆乳癌復發已第三期擴散至淋巴 化療副作用折磨：有等死感覺

粉紅十月丨40歲女強人事業拼搏期證患乳癌 10年過去無復發活出精彩人生

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5