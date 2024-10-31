肺癌｜名醫揭每百名肺癌病人逾半確診已屬4期　醫生警告：2類食物也誘癌

【肺癌／肺癌症狀／照肺／加工食物】肺癌是香港十大癌症的「頭號殺手」，台灣有名醫指出，過往很多肺癌病人發病時已是晚期，痊癒率和存活機會都很低。坊間普遍認為肺癌是「吸」出來的，但有醫生指出，如果經常使用加工食品，患肺癌機率亦會大大提高。

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肺癌｜早期肺癌近乎無症狀

台灣台大醫院胸腔外科名醫陳晉興在節目《健康療天室》上分享肺癌資訊，指肺部沒有痛覺神經，所以肺癌一開始幾乎都沒有症狀，故舉例當地每100位肺癌患者，超過一半以上確診時已屬第4期，就算用上最好的治療方案也為時已晚。為此，陳晉興建議高危人士應該恆常做檢查，一旦發現有異常便可及時治療，提高痊癒率和存活機會。

陳晉興分享，過往有病例是一名46歲父親早年因肺癌離世，遺下18歲兒子和妻子。當時母親果斷帶兒子做肺部檢查，結果真的發現有1.3厘米大小的肺部結節。陳晉興指，幸好少年有及早發現並做手術切除，術後定期覆診追蹤，基本上就能生活如常。

肺癌｜經常食用加工食物增患肺癌風險

肺癌遺傳的機會非常高，除了吸入致癌物外，肺癌也是可以「吃」出來的。陳晉興指出5大高危因素容易導致肺癌，當中除了空氣污染因素外，食物亦是其中之一，經常食用含防腐劑或是食物添加劑的加工食物，如即食麵，同樣容易致癌。

1. 吸煙

2. 空氣污染

3. 家族病史

4. 室內空氣污染，如出廚房油煙、甲醛等

5. 食品添加劑

肺癌｜肺癌是癌症「頭號殺手」

根據癌症基金會資料所示，肺癌為香港十大癌症的「頭號殺手」，致命率遠超於第二名大腸癌，當中男性發病率比較高。香港肺癌患者大多數是吸煙人士，而其他常見風險因素如人口老化、空氣污染和胸腔放射治療等，亦會增加肺癌的風險因素。

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肺癌｜40歲以上男性屬高危

肺癌屬本港癌症頭號殺手，當中40歲以上男患者更屬高危。本港臨床腫瘤科專科醫生梁廣泉曾指出，肺癌分為4期，癌症惡化的過程因人而異，患者一般在幾周至幾個月內進入下一個癌症階段：

第1期：一側肺臟有小型腫瘤，未出現淋巴轉移

第2期：一側肺臟有大型腫瘤，或出現肺門淋巴轉移

第3期：腫瘤侵入縱膈淋巴及鎖骨對上的淋巴組織

第4期：腫瘤擴散至雙側肺臟，出現肋膜腔積水，或轉移肝臟、骨頭、腦等器官

肺癌｜罹患肺癌4大常見成因

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肺癌｜基因突變成非吸煙患者病發原因

臨床腫瘤科專科李兆康醫生曾受訪表示，肺癌可分為「小細胞肺癌」和「非小細胞肺癌」，「非小細胞肺癌」佔整體肺癌個案約70%，而當中「肺腺癌」又佔「非小細胞肺癌」60至70%，而且趨勢是越來越多。

李醫生表示，香港非吸煙患者所患的「肺腺癌」之中，約70%和基因突變有關，腫瘤生長較慢，患者年齡相對年輕，一般只有40、50歲，「有研究亦發現，亞洲的女性肺癌患者中，有60至80%為非吸煙人士，而且亦較年輕。大部分非吸煙女性所患的肺癌之中，主要就是『肺腺癌』。」

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