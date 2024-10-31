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凍齡女星︱郭富城初戀女友58歲超凍齡皮膚緊致無皺紋　細女盡得真傳參加選美

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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郭富城初戀女友58歲超凍齡！皮膚緊致無皺紋，細女盡得真傳參加選美。

【姚正菁／凍齡／抗衰老／郭富城／姚正菁女兒】Keep得好好！曾有「縮水關之琳」之稱的姚正菁，近日出席與好友聚會曝光近況，合照中可見她年近60歲但仍保養得宜，皮膚緊致不見絲毫皺紋，超凍齡狀態讓人羡慕！

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Sick問識答｜更年期性事不合傷夫妻情？ 　醫生拆解治療迷思+6招提升親密感

本月28日，資深傳媒人汪曼玲在Facebook貼出與姚正菁及一衆友人敘舊聚餐的合照，並寫道：

在澳門的日與夜，非常歡樂。今次終於和姚正菁（改名姚舜薰）取得聯絡，一齊吃晚飯，又替我們安排七人豪華車返港，方便又舒適。

從合照中可見，久未現身幕前的姚正菁保養得宜，皮膚緊致細膩，完全看不出有年近60歲的歲月痕跡。

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而汪曼玲在帖文中又透露，姚正菁的小女兒林映說（Claudia）參加了今年溫哥華華裔小姐競選。據溫哥華華裔小姐競選官網顯示，現年23歲的林映說出生於香港，喜愛演奏樂器、與動物相處，又曾到尼泊爾當義教及於去年到韓國大學進修商學；可謂盡得媽媽真傳，美貌與智慧並重。

凍齡女星︱郭富城初戀兼首任公開  曾拍三級片紅極一時

現年58歲的姚正菁，在1986年參加TVB舉辦的《電視小姐選舉》，雖三甲不入，但簽約成為藝員成功入行。出道時樣貌甜美、身材姣好，神似關之琳，因此多安排做劇集重要角色，例如出演《歡樂今宵》節目內播放的經典短劇《季節》，與林建明、羅嘉良、盧海鵬、羅蘭、梁朝偉、吳鎮宇、戚美珍等合作，贏得口碑，挽救了當時收視漸低迷的《歡樂今宵》。

另外，姚正菁又拍過古裝劇，與梁朝偉合作。期間，她與才剛出道的郭富城「撻著」，成為郭富城的初戀，更是他首位公開承認的女朋友。而當時姚正菁的事業明顯比男方好，可即使地位有懸殊，也無阻二人發展。可惜沒多久戀情告吹，雙方都未有透露分手真正原因。有傳言指始終還是因為地位差距，或有第三者介入。

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後來，郭富城專心經營事業，終成為香港流行樂壇四大天王之一；回復單身的姚正菁亦繼續在娛樂圈發展。適逢1990年代中期「艷情片」黃金時期，姚正菁把握機會，接拍了多部三級片，包括《貼身情人》、《夢情人》和《哪個少女不多情》。她甚至比其他女星更大膽，幾乎全裸出鏡，因此名聲最響，紅極一時。

凍齡女星︱閃電息影移民紐西蘭

1995年，姚正菁在拍完電影《雷霆行動》後，突然息影淡出娛樂圈，移民紐西蘭結婚並誕下兩名女兒。其後有傳出姚正菁離婚的消息，不過當事人未有回應，僅有社交平台顯示感情狀況為「單身」。目前，有指姚正菁已轉行從商，長駐上海做時裝生意，間中與圈中人聯絡，返港參加聚會。

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