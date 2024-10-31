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演唱會門票｜女兒想睇BLACKPINK LISA見面會　港爸撲飛竟買錯Liza姐汪明荃演唱會

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撰文： 王明芳

發布時間： 29 分鐘前

最後更新： 25 分鐘前

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女兒想睇BLACKPINK LISA見面會，港爸撲飛竟買錯Liza姐汪明荃演唱會。

77歲的汪明荃（Liza姐）相隔7年再踏紅館開演唱會，另一邊廂韓國女團BLACKPINK成員LISA亦將於11月來港開粉絲見面會。近日就有網民分享，有港爸幫女兒買LISA見面會門票，結果竟買錯汪阿姐演唱會飛，引起網上熱烈討論。

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演唱會門票｜阿女想睇LISA 港爸買錯Liza姐

Facebook專頁「香港人有say」版主日前發文分享，指身邊一位朋友的女兒是韓國女團BLACKPINK成員LISA的粉絲，得知她11月來港開騷後，便拜托爸爸，即版主的朋友幫忙撲飛，但他不熟悉BLACKPINK，最終經城市售票網購買了2張門票，女兒收到後，才發現是汪明荃演唱會門票。

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版主補充，其朋友已補買一張BLACKPINK LISA的門票給女兒，又笑言事件沒有影響兩父女的感情，「阿女亦都好happy 11月可以睇到兩個Liza/Lisa姐嘅concert」。

Liza姐汪明荃將於11月23及24日在紅館開演唱會。

演唱會門票｜網民：Liza姐曾經都係女團

貼文一出引起熱議，不少網民紛紛留言「Liza姐曾經都係女團」、「家英哥都笑醒」、「睇香港Liza姐仲正啦，可以睇到佢唱經過那些年」、「咁阿姐嘅歌聲，對老一輩嘅香港人嚟講，某程度上，都算係非物質文化遺產嚟嘅」。

汪明荃、沈殿霞、張德蘭、王愛明組成「四朵金花」，是香港女團始組。（網上圖片）

演唱會門票｜網民：0分重作

不過，亦有網民認為「好明顯老作」，「香港汪阿姐點會寫LiSA啊？就咁試吓喺Safari打城市售票網Lisa ，都係出返BLACKPINK嗰個！不過都好笑嘅」、「0分重作」。

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