資優學苑｜讓孩子自主選擇可取更大成就　助理院長：家長為戰略夥伴勿過度干預

▲ 黃忠波助理院長建議家長應從主導者轉變為子女生涯發展的戰略夥伴，從旁支持孩子自主探索和發展。

資優生憑藉其卓越的認知能力和多元化的興趣，擁有廣闊的職業發展可能性。然而，這種多樣化的潛力使他們在選擇生涯發展方向時面臨更大的挑戰，可能因興趣廣泛而難以聚焦，或因能力突出而在多個領域間猶豫不決。因此，家長在資優生的生涯規劃中扮演著至關重要的角色，需採取科學且人性化的方式進行引導和支持。

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家長角色的轉變：從主導者到戰略夥伴

家長對子女生涯規劃的影響力巨大，尤其是資優生的家長，常因對孩子期望過高而過度干預。然而，研究顯示，這種高度干預會限制學生的自主性，削弱他們的內在動機和學習熱情。家長應從主導者轉變為子女生涯發展的戰略夥伴，從旁支持孩子自主探索和發展。

▲ 學苑《名人講座系列》請來曾慶宏導演。（作者提供）

家長如何參與資優生的生涯規劃？

1. 培養自主探索能力：鼓勵孩子參加多樣化的活動，並提供豐富的學習資源，幫助他們了解自身興趣和能力。

2. 提供專業指導：安排孩子進行職業性向測試和能力評估，分析職業發展前景與挑戰。

3. 培養決策能力：鼓勵孩子獨立思考，提供具建設性的意見，而非代孩子決定。

4. 建立支持網絡：幫助孩子與專業人士聯繫，尋找合適的導師或榜樣。

5. 提供情感支持以助壓力管理：在生涯規劃過程中給予情感支持，教導壓力管理技巧，確保孩子心理健康。

自主選擇有何重要？

有研究指出，當資優生能根據自身興趣和價值觀自主選擇發展方向時，他們更有可能在未來的學術和職業生涯中取得卓越成就。相反，家長過度干預反而可能導致學習興趣喪失並引發一連串心理健康問題。因此，尊重資優生的自主選擇不僅是教育的核心理念，也是確保其長遠發展的關鍵。

▲ 航空課程的資優生與奧地利機場管理層對談。（作者提供）

結語

協助資優生的生涯發展是一項複雜而重要的任務，需要家長、教育工作者和學生本人共同努力。家長作為子女最親密的支持者，應採取科學、系統的方法，提供適度的指引和全面的支持。通過培養子女的自主探索能力、決策能力和抗壓能力，家長可以幫助資優孩子更好地規劃自己的未來，在競爭激烈的全球環境中脫穎而出，在個人和職業層面達致雙重成功。

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