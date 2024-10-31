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法拉利｜法拉利泊路邊引內地大媽圍觀　網民質疑打卡影相背後另有內幕

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發布時間： 1 小時前

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法拉利泊路邊引內地大媽圍觀，網民質疑打卡影相背後另有內幕。

近日，有網民在Threads上傳影片，指旺角街邊停泊的一輛紅色法拉利吸引不少內地大媽打卡合影，一位大媽甚至半靠在車頭上。網民批評該行為無理，亦有人指可能與傳銷相關。

法拉利｜紅色法拉利停泊路邊引圍觀

據影片可見，一輛紅色法拉利跑車停泊於旺角亞老街路邊，引人圍觀影相，圍觀一行人有男有女約13人，似操普通話的中年內地遊客。

其中一身著黑白外套的女子站在車旁與跑車自拍，另一位穿白色西裝的女子則依靠在法拉利車頭擺拍，同行大媽幫忙掌鏡，樓主配文「前世未見過跑車」。

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法拉利｜網民：麻煩俾啲距離

視頻引起網友熱議，不少人批評倚靠跑車的行為無理，「仲要坐落人哋架車度」、「影還影，做乜要挨人哋嘅車度」、「其實影都唔緊要，但麻煩俾啲距離」、「（遊客）有次擺尖沙咀，即頭坐埋我車頭，抱埋個bb上車頂kam」。

不過也有人表示理解，「香港地方細，就算係林寶堅尼都經常可以見到，何況係法拉利呀，所以香港人就覺得好平常。大陸就唔同喇，雖然名車都好多，由於地方大都唔係咁輕易見到，覺得有新鮮感都係人之常情啫」。

法拉利｜疑與傳銷公司有關

有細心網民認出該法拉利可能與附近的傳銷公司有關，圍觀合照的也並非大陸遊客而是傳銷人員。

網民紛紛留言：「傳銷門口」、「又係怡安閣傳銷大本營」、「成日呃啲人過去洗腦，妄想一朝發達，一堆人影相返去po朋友圈upgrade自己」、「傳銷公司門口日日都有啲靚車泊喺度畀人影相」。

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