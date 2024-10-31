好去處｜美國藝術家Kurt Perschke紅球12月襲港 將潛入10個重要文化地標

▲ 香港觀眾將可於12月與紅球「親密互動」，創造一系列創意爆棚、藝術與建築美學交織的互動體驗。（redballproject提供）

裝置藝術又來到香港啦！由美國藝術家Kurt Perschke創作的紅球計劃被譽為「世界上最有韌力的街頭藝術作品」。這件風靡全球的藝術作品將於12月首度現身香港，並「潛入」本港10個重要文化地標，誠邀大眾一同尋找紅球的蹤跡。

紅球計劃自2021年啟動以來，已遊歷巴黎、芝加哥、倫敦、東京等具獨特魅力的城市。終於！香港作為紅球計劃巡展的第48站！這件備受觀眾矚目與喜愛的公共藝術作品在展覽期間，每日都將出現在一個新地點。觀眾可與紅球「親密互動」，創造一系列創意爆棚、藝術與建築美學交織的互動體驗。紅球計劃將於11月中旬公布紅球的「香港之旅」行程，屆時全港都能一睹紅球的風采。無論是本地觀眾還是各地旅客，都可以提早計劃出遊路線，跟隨紅球的「腳步」，一齊遊遍全城，發揮無盡創意！

▲ 紅球今年年初於台南站展出時，被巧妙地「塞」進當地特色建築中。（redballproject提供）

紅球巡展香港是「BODW in the city」的夥伴活動之一，透過結合與本港藝術家的跨界合作、品牌聯乘和活動節目，誠邀公眾親臨現場與紅球互動、投入城中創意氛圍，激發全城的無限想象力與創造力！紅球將會被巧妙地「塞」進位於香港島及九龍的特色建築中，吸引路過的觀眾駐足欣賞，思考並重新審視這些互動藝術背後的文化和歷史意義，同時誘導觀眾以嶄新的視角看待那些日常生活中習以為常的地點。

▲ 由美國藝術家Kurt Perschke創作的紅球計劃被譽為「世界上最有韌力的街頭藝術作品」。（redballproject提供）

紅球計劃藝術家Kurt Perschke表示：「紅球邀約現場觀眾親身與其連結、互動，發揮無盡創意，這正是計劃的精粹所在。今站，將會寫下專屬香港的獨特故事。」

INFO

紅球計劃 香港站

日期：12月6日至12月15日

時間：上午11時至下午6時

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